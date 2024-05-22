Gece atıştırmalıklarının en sağlıklısı: Ton Balıklı Wrap Tarifi

Yayınlanma: 22.05.2024 - 23:04

Güncelleme: 22.05.2024 - 23:04

Gece atıştırmaları genellikle sağlıksız seçeneklerle doludur, ancak ton balıklı wrap gibi besleyici bir alternatifle bunu değiştirebilirsiniz. Ton balığı, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin bir besindir ve wrap içinde kullanıldığında hafif ve doyurucu bir lezzet sunar. İşte, Ton Balıklı Wrap Tarifi...

TON BALIKLI WRAP TARİFİ

Malzemeler

4 adet tortilla ekmeği

200 gram konserve ton balığı

2 yemek kaşığı krema

2 adet salatalık turşusu

1 tatlı kaşığı kapari turşusu

1/4 demet dereotu

2 adet orta boy salatalık

4 adet kıvırcık marul yaprağı

Yapılış