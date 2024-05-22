Gece atıştırmalıklarının en sağlıklısı: Ton Balıklı Wrap Tarifi
Gece atıştırmak isteyenler için sağlıklı ve lezzetli bir seçenek: Ton balıklı wrap! Bu pratik tarif, gece atıştırmalarınızı hem doyurucu hem de besleyici bir seviyeye taşıyor.
Gece atıştırmaları genellikle sağlıksız seçeneklerle doludur, ancak ton balıklı wrap gibi besleyici bir alternatifle bunu değiştirebilirsiniz. Ton balığı, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin bir besindir ve wrap içinde kullanıldığında hafif ve doyurucu bir lezzet sunar. İşte, Ton Balıklı Wrap Tarifi...
TON BALIKLI WRAP TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet tortilla ekmeği
- 200 gram konserve ton balığı
- 2 yemek kaşığı krema
- 2 adet salatalık turşusu
- 1 tatlı kaşığı kapari turşusu
- 1/4 demet dereotu
- 2 adet orta boy salatalık
- 4 adet kıvırcık marul yaprağı
Yapılış
- Ton balıklı iç harcı hazırlamak için; konserve ton balığının suyunu süzdürün. Dereotu yaprakları ve kapari turşusunu incecik kıyın. Kıvırcık marul yapraklarının sert kısımlarını aldıktan sonra bol suda yıkayın.
- Bol suda yıkadığınız küçük boy salatalığı, kabuklarını soymadan uzun ince şeritler halinde kesin. Orta, çekirdekli kısımlarını alarak kullanmayın. Salatalık turşularını minik minik doğrayın.
- Küçük parçalar haline gelen konserve ton balığını; krema, incecik kıyılmış dereotu, kapari turşusu ve salatalık turşularıyla harmanlayın.
- Tortilla ekmekleri üzerine ton balıklı karışımı bolca sürün. Marul yapraklarını ve şeritler halinde kesilmiş salatalık parçalarını ekledikten sonra rulo şeklinde sarın.
- Küçük ikramlıklar hazırlamak için; wrap'leri, dört eşit parçaya böldükten sonra bekletmeden servis yapın.
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