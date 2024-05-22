Yozgat'ın meşhur lezzeti her sofraya çok yakışacak: Pezzik cacığı tarifi...

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:19

Pezzik cacığı, sıra dışı lezzeti ve ilginç görüntüsüyle sizi bir lezzet şölenine davet ediyor. Ayrıca, basit yapımı ve ana malzemesi olan pancar gibi besleyici ve doyurucu bir besinle hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor. Evinizde pancar bulunduğu sürece, bu pratik tarifi kolaylıkla deneyebilirsiniz. Peki, her sofraya çok yakışacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte pezzik cacığı tarifi...

PEZZİK CACIĞI TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1/2 su bardağı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet közlenmiş kırmızı biber

1 adet pancar (haşlanmış, suyuyla birlikte)

4-5 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt

1 avuç doğranmış maydanoz

PEZZİK CACIĞI YAPILIŞI

Pezzik cacığı için pancarları haşlayın ve suyuyla birlikte kenarda bekletin.

Ayrı bir tencerede zeytinyağı ile birlikte soğanı yumuşayana kadar kavurun.

Ardından bulguru da ekleyip kavurmaya devam edin.

2 dakika sonra salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Közlenmiş ve doğranmış kırmızı köz biberleri de ekledikten sonra haşlandıktan sonra küçük doğranmış pancarları ve haşladığınız suyundan üzerini kapatacak kadar ekleyin.

Bulgurlar pancarın suyunu çektikten ve yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Servis etmeden önce üzerine çırpılmış yoğurt ve doğranmış maydanoz ekleyip tüketin.

Afiyet olsun!