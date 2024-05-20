Görüntüsüyle sizi cezbedecek olan lezzet: Girit usulü kabak sıyırma tarifi...

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:54

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:56

Neredeyse her türlü sebzeye uyum sağlayarak, her türlü pişirme yönteminin gereksinimlerini karşılayan kabak, mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden biri haline gelmiştir. Hazırlanışı ve tüketimi sırasında kolaylık sağlayan kabak, yemek yaparken veya yemek yerken yormaz, aksine keyif verir. Girit uslü kabak sıyırma tarifi ise çok az malzemeyle hazırlanabilen, ara öğünlerde ya da ana yemeklerin yanında tüketilebilecek son derece hafif bir seçenektir. Sadece lezzeti değil, görüntüsüyle de cezbetmektedir. Peki, görüntüsüyle sizi cezbedecek olan bu kabaklı tarif nasıl yapılır? İşte Girit usulü kabak sıyırma tarifi...

GİRİT USLÜ KABAK SIYIRMA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kabak

1 adet orta boy soğan

5-6 dal dereotu

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

GİRİT USLÜ KABAK SIYIRMA YAPILIŞI

Kabakları çizgili bir şekilde soyun.

Soyduğunuz kabakları çekirdekli kısma gelinceye kadar sebze soyacağı ile ince ince dilimleyin.

Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile kavurun.

Dilimlediğiniz kabakları soğanın üzerine ekleyin, çok hafif bir şekilde karıştırın.

Kabaklar hafif kavrulduktan sonra 1/2 limonun suyunu, tuz ve kabağın tazeliğine göre az miktarda su ekleyerek 10 dakika pişirin.

İnce ince kıydığınızı dereotunu ekleyerek, ocağı kapatın.

Yemeğiniz ılıdıktan sonra 1/2 limonun suyunu ilave edin, dilerseniz ılık, dilerseniz soğuk olarak tüketin.

Afiyet olsun!