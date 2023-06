Gurme haberler…

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:42

BABALAR GÜNÜ KAHVALTISI İÇİN BOĞAZ’A!

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un eşsiz Boğaz manzaralı restoranı Ist Too, Babalar Günü’nü kutlamak isteyenler için özel bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Boğaz manzaralı terasıyla öne çıkan restoran, misafirlerine keyifli bir Babalar Günü kahvaltısı vadediyor. Her damak zevkine uygun seçeneğin bulunduğu menüde, peynir tabağı, şarküteri çeşitleri, bal, kaymak, salata tabağı ve yumurtalı lezzetlerden oluşan klasik Türk kahvaltısından, Danimarka çöreğine, su böreğinden tarçınlı Fransız tostuna kadar uzanan geniş bir seçki içeriyor. Hamurişi çeşitleri olan simit, poğaça, gözleme, kruvasan ve brioche gibi lezzetler, usta şefler tarafından taze olarak hazırlanıp misafirlere sunuluyor. Ayrıca mıhlama, pide çeşitleri ve menemen gibi Türk mutfağının vazgeçilmezleri de menünün gözde lezzetleri arasında yer alıyor. Babalar Günü’nü de kapsayacak şekilde her cumartesi ve pazar günü 11.00 ve 14.00 saatleri arasında sunulan Hafta Sonu Kahvaltısı, babasını İstanbul manzarası ve lezzetli bir kahvaltı ile şımartmak isteyen misafirlerini bekliyor.

LITTLE CAESARS ŞİMDİ PUBG MOBILE’DA!

Little Caesars, dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’a dahil olarak gençlere ve espora olan desteğini bir kez daha ortaya koyuyor. Little Caesars PUBG MOBILE Menü ile oyuncuların oyun içinde alışveriş yapabilecekleri 60 UC, menü yanında hediye olarak verilecek. Enfes lezzetleri ile esporu ve esporcuyu destekleyen Little Caesars, espor alanındaki yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Türkiye’nin ilk profesyonel espor kulübü İstanbul Wildcats Espor Kulübü ile olan iş birliğinin ve Little Caesars Pizza Espor Akademisi çalışmalarının yanı sıra dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan PUBG MOBILE’a da dahil oldu. Yıl sonuna kadar devam edecek anlaşma kapsamında; Sezar’ın oyun içine entegre şekilde gençlerle bir arada olması; oyunda sürpriz hediyeler verilmesi, oyunculara özel PUBG MOBILE menü sunulması ve Little Caesars şubelerinde PUBG MOBILE konseptine uygun giydirmeler yapılması planlandı.

İSTANBUL’UN İKONİK İTALYANI, BODRUM’DA!

1993’ten beri eşsiz İtalyan lezzetlerini İstanbullularla buluşturan Da Mario, 15 Haziran’dan itibaren Bodrum’un en nadide koylarından Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Nefes kesici Bodrum manzarası eşliğinde Da Mario’nun eşsiz lezzetlerinin misafirlerle buluşacağı ve yaz boyunca unutulmaz anların, kutlamaların ve en keyifli buluşmaların merkezi olacak. Yetenekli şeflerinin geleneksel İtalyan gastronomi kültürüyle hazırladığı Antipasti’ler, el yapımı makarnalar, risottolar, taş fırından çıkan dumanı üzerinde pizzalar taptaze malzemeler ve orijinal tariflerle mutfağında yerini alıyor. Bodrum’a özel olarak, Ege kıyılarından ilhamla hazırlanan karides, kabak, buharda pişmiş kuşkonmaz ve limonlu patates gnocchi ekliyor. Ana yemek olarak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak avokado, siyah zeytin kıtırı ve siyah yaz trüflü levrek crudo, ve bloody mary soslu kral yengeç salatası ile menüsünü renklendiriyor.

HERBALİFE, C. RONALDO’YLA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI!

Beslenme alışkanlıklarını iyileştirme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Herbalife, 2013’ten beridir sponsoru olduğu futbol ikonu C. Ronaldo’yla sözleşme yeniledi. Önümüzdeki dönemde de C. Ronaldo’nun performans odaklı beslenme programının bir parçası olarak yaşamını en iyi şekilde sürdürmesine yardımcı olacak. Türkiye ve dünyada 190’dan fazla sporcu, takım ve spor etkinliğine sponsorluk yoluyla destek veren Herbalife, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen futbol ikonu Cristiano Ronaldo’yla 2013 yılından bu yana devam eden sponsorluk anlaşmasının yenilendiğini açıkladı.10 yıl önce başlayan sponsorluk ilişkisi, Herbalife’ın beslenme ve sporcu performans ürünleri kategorisinde Ronaldo’nun destekleyici ortağı olmasıyla devam edecek.

YAZA ÖZEL LEZİZ VE HAFİF TARİFLER!

Hilton Istanbul Maslak misafirperverliği ve “nitelikli yemek” deneyimini buluşturan Zaxi Restoran’ın Executive Chef’i Ceyhan Aşcıoğlu, yaz sıcaklarında tercihi hafif lezzetlerden yana olanlar için birbirinden özel tariflerini paylaşıyor. Aşcıoğlu’nun serinleten tarifleri arasında kuşkonmazlı yaz çorbası, barbekü piliçli bahar salatası, merengli ve çilekli yaz tatlısı ile birlikte mürver çiçeği ve karpuz kokteyli yer alıyor. Hilton Istanbul Maslak bünyesinde yer alan ve ‘Şehrin En İyi Otel Restoranı’ ödülüne sahip Zaxi Restoran’ın Executive Chef’i Ceyhan Aşcıoğlu, yaza özel birbirinden hafif ve leziz tariflerini paylaşıyor. Sektörde otuz yılı aşkın deneyimi ile yenilikçi ve özgün bir tarzda seçkin lezzetler hazırlayan Aşcıoğlu’nun yaza özel menüsünde kuşkonmazlı yaz çorbası, barbekü piliçli bahar salatası, merengli ve çilekli yaz tatlısı ile birlikte mürver çiçeği ve karpuz kokteyli bulunuyor.

BİTKİ BAZLI GIDALAR DERNEĞİ FAALİYETLERİNE BAŞLADI!

Daha sürdürülebilir bir dünya için bitkisel bazlı beslenme sistemine katkı sağlayan paydaşları çatısı altında toplayan Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN), faaliyetlerine başladı. Uluslararası paydaşlarıyla iş birliği yaparak projeler geliştirmeyi hedefleyen dernek, bitki bazlı gıdaları sürdürülebilir ve bilimsel bir yaklaşımla gıda sistemindeki dönüşümün odağına taşımayı hedefliyor. Gezegenimizin ve insanlığın geleceği için gıda sistemi dönüşümüne bilimsel, işbirlikçi, sürdürülebilir, bütünsel ve sistematik bir yaklaşım gerekiyor. Bu yaklaşımın yolu ise bitkisel bazlı gıdalara yönelik farkındalığı ve inovasyonu arttırmaktan geçiyor. Bitki bazlı gıdalara yönelik talep ve üretim arttıkça, sürdürülebilir bir gelecek için umut da artıyor. Türkiye’de de bu konuda öncü bir rol oynama hedefiyle Aralık 2022’de faaliyete geçen Bitki Bazlı Gıdalar Derneği, bitki bazlı gıdaları sürdürülebilir ve bilimsel bir yaklaşımla gıda sistemi dönüşümünün odağına almayı amaçlıyor. Bitki bazlı gıdaların sürdürülebilirlik için önemini vurgulayan BİTKİDEN, Türkiye’nin bitki bazlı gıda potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

MATCHA’LI LEZZETLERLE BULUŞMA!

Kahve Dünyası, yazı matchalı dondurma ve matchalı milkshake ile karşılıyor. Bu lezzetler, Haziran ayı boyunca ilk kez tüm mağazalarında misafirlerini bekliyor. Tam yağlı jersey inek sütü, dondurmaya özel bir kıvam veren süt kreması, dağlık bölgelerde yetişen orkide bitkisinin köklerinden elde edilen salep, matcha tozu ile hazırlanan matcha’lı dondurma, yapay katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermiyor. Badem sütü, toz fıstık, matcha tozu ve matchalı dondurma ile hazırlanan milkshake ise sıra dışı lezzetiyle dikkat çekiyor.

SOFRALARIN YENİ LEZZETİ: GURME ŞALGAM!

Yoğun lezzeti ile tüm Türkiye’ye şalgamı sevdiren Doğanay, yeni bir ürünle daha şalgamla gelen lezzeti sofralarla buluşturuyor. Tarifine daha fazla mor havuç ve sarımsak eklenmesiyle daha yoğun bir tada kavuşuyor. Doğanay Gurme Şalgam acılı ve acısız çeşidi ile etli yemeklerden zeytinyağlılara, dolmalardan balıklara her yemeğin en favori eşlikçisi oluyor ve yemeklere hem lezzet hem de sağlık katıyor. Daha yoğun enfes tadı ve şık cam şişesi ile her yemeğin yanına yakışan şalgam, sofraların vazgeçilmezi olmaya hazır. Gurme sofraların eşlikçisi olan Doğanay Gurme Şalgam’ı dilediğiniz her yemeğin yanında tüketebilirsiniz. Etli yemeklerden balıklara, zeytinyağlılardan köfteli yemeklere ve tüm dolma çeşitlerine çok yakışıyor. Gazsız ve şekersiz olduğu için de şişkinlik yapmıyor, kolay içiliyor. Yararlı dost bakterilerle fermente olan ve bu sayede hazmı kolaylaştıran şalgam tarifine eklenen daha fazla mor havuç ve biraz da sarımsak ile gurme bir lezzete dönüşüyor.

YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANAN İÇECEKLER TÜRKİYE'DE!

McDonald’s Türkiye bir ilke imza atarak yapay zeka tarafından özel olarak geliştirilen smoothie çeşitlerini misafirlerinin beğenisine sunuyor. McCafé mutfağında oluşturulan “Hayalimdeki Tarifler” isimli smoothie menüsü, birbirinden özel lezzetleri deneyimlemek isteyenlerle seçili McCafé şubelerinde ve sınırlı süreyle buluşuyor. Yapay zeka (AI) uygulaması ChatGPT tarafından geliştirilen ve McCafé mutfağında hayat bulan tariflerle, özellikle gençlerin yaz için hayal ettiği serinleten tatlar tüketicilere sunuldu. Smoothie menüsünde yer alan iki ayrı tarif, yaz aylarının en gözde tatlarının ve ferah bir içecekten beklentilerin, son dönemin en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT ile paylaşılmasıyla oluşturuldu. Değişik damak zevklerine göre oluşturulan bu tarifler “Unicorn Smoothie” ve “Lemon Chiller Smoothie” ismiyle seçili McCafe’lerde yerini aldı. 10 Haziran’dan başlayarak sınırlı süreyle servise sunulacak olan bu menü, İstanbul Merter, Levent, Caddebostan ve Acıbadem şubelerinde deneyimlenebilecek.

'MİGROS YEMEK' 81 İLDE!

Migros One çatısı altında yer alan ‘Migros Yemek’, 81 ilde hizmet vermeye başladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Migros uygulaması içerisinde yer alan Migros Yemek’te 7/24 siparişe açık restoranlar ve farklı mutfak alternatiflerinin yanında Migros Yemek’e özel menüler sunuluyor. Ayrıca kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş teklifler sunuluyor. Bir yıl dolmadan Türkiye’nin 81 iline ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Migros Yemek Yönetici Direktörü Gülfem Karcı, “Önceliğimiz müşterilerimize haftanın her günü ve her saatinde bize ihtiyaç duydukları anda hizmet sunabilmek. Migros Yemek bu doğrultuda, 7/24 siparişe açık restoranların yanında “30 dakikaya teslimat”, “yakındakiler” ve “popülerler” gibi kategoriler ile müşteri deneyimini yükseltiyor” dedi. Türkiye’nin her ilinde siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Karcı, bu kapsamda, zengin mutfak seçeneği ve yaygın restoran ağını iddialı kampanyalarla bir araya getirmeye ve tüketicinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.