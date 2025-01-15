İtalya mutfağnın şık lezzeti: Risotto tarifi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 23:29

Güncelleme: 15.01.2025 - 23:29

Avrupa mutfağı, hem görselliği hem de lezzetiyle sofralarda fark yaratır. Özellikle İtalyan mutfağı, makarna ve pizzanın yanı sıra risotto gibi şık ve lezzetli yemekleriyle de ünlüdür. Risotto, özenle pişirilen Arborio pirinci, aromatik şarap ve parmesan peyniriyle birleşerek hem göze hem de damağa hitap eder.

RİSOTTO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı Arborio pirinci (veya risotto için özel pirinç)

4 su bardağı sıcak tavuk veya sebze suyu

1 orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Ek Malzemeler (isteğe bağlı):

1 su bardağı mantar (ince dilimlenmiş)

1/2 su bardağı taze fesleğen veya maydanoz (ince kıyılmış)

Yapılışı: