Kahve fincanında pişen lezzet: Sadece 15 dakikada sütlü fincan tatlısı

Sütlü tatlıların en zarifi ve en pratiği olan bu tarif, klasik muhallebiye çağ atlatıyor. Sıcak muhallebinin kahve fincanlarında dondurulup ters çevrilmesiyle elde edilen o kusursuz yuvarlak hatlar, sunum konusunda tam puan almanızı garantiliyor. Ekstra kalıp almanıza gerek bırakmayan, porsiyonlaması inanılmaz kolay ve yedikçe ferahlatan enfes tarif...

MALZEMELER

1 litre süt

2 kahve fincanı tepeleme un

2,5 kahve fincanı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı (veya margarin)

1 paket vanilya

Dışını Kaplamak İçin: 1 geniş tabak dolusu Hindistan cevizi tozu

Süslemek İçin: Çilek dilimleri, muz, fıstık veya damla çikolata

ADIM ADIM TARİF

Derin bir tencereye soğuk sütü, unu ve toz şekeri alın. Ocağın altını henüz açmadan, içinde un topağı kalmayana dek tel çırpıcıyla çok iyi çırpın.

Ocağın altını orta ateşte açın. Karışım göz göz olup kaynayana ve koyu bir muhallebi kıvamı alana dek sürekli karıştırarak pişirin. (Koyulaşması önemlidir, aksi halde fincandan çıkarken dağılır).

Kaynayan muhallebiyi ocaktan alın. İçine beklemeden vanilyayı ve tereyağını ilave edip, yağ eriyene kadar 2-3 dakika mikserle veya çırpıcıyla hızlıca çırparak pürüzsüz, sakızımsı bir doku elde edin.

Tatlıların fincana yapışmaması için klasik Türk kahvesi veya nescafe fincanlarının içini soğuk suyla iyice çalkalayıp sularını dökün. (Fincanların içi tamamen ıslak kalmalı ama dibinde su birikmemelidir).

Dumanı tüten sıcak muhallebiyi, ağzına kadar dolacak şekilde ıslak fincanlara paylaştırın. Fincanları oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta bekletin.

Oda ısısına gelen fincanları buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat iyice soğutun. Soğuyan tatlıları fincandan çıkarmak için, parmağınızla tatlının kenarından hafifçe bastırarak hava almasını sağlayın ve fincanı ters çevirerek hafifçe sallayın.

Fincandan kalıp gibi çıkan bembeyaz tatlıları doğrudan Hindistan cevizi serptiğiniz tabağa alın ve her yerini Hindistan cevizine bulayın. Üzerlerine birer dilim çilek veya toz fıstık yerleştirerek bu şık ve pratik şöleni servis yapın.