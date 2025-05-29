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Kolay, lezzetli ve ekonomik: 5 malzemeli kurabiye tarifi

Kolay, lezzetli ve ekonomik: 5 malzemeli kurabiye tarifi

29.05.2025 13:46:00
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Haber Merkezi
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Kolay, lezzetli ve ekonomik: 5 malzemeli kurabiye tarifi

Ani misafirler için kurtarıcı olan bu tarif, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle gönülleri fethediyor. Peki, hem lezzetli hem de ekonomik olan bu tatlı atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, enfes 5 malzemeli kurabiye tarifi...

Günün her anında tatlı bir atıştırmalık arıyorsanız, sadece 5 basit malzemeyle hazırlanan bu pratik kurabiye tarifi tam size göre! Az malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, hem lezzetiyle hem de kolaylığıyla favoriniz olacak. İster çay saatlerine eşlik etsin, ister ani misafirler için hızlıca yapılsın; her durumda sizi kurtaracak bir tariftir. Peki, hem lezzetli hem de ekonomik olan bu tatlı atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, enfes 5 malzemeli kurabiye tarifi...


5 MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

5 MALZEMELİ KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına sıvı yağı ve pudra şekerini alın, güzelce karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Kurabiyelerin sert olmaması için çok fazla un eklememeye dikkat edin.

İsteğe bağlı olarak içine damla çikolata ya da tarçın ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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