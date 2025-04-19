Lübnan mutfağının sağlıklı lezzeti: Tabbule salatası

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:18

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:18

Orta Doğu mutfağının yıldızlarından biri olan Tabbule (Tabbouleh), özellikle yaz sofralarının serinleten başrol oyuncularından. Lübnan kökenli bu nefis salata; maydanoz, nane, domates ve ince bulgur gibi sade ama aroması güçlü malzemelerle hazırlanıyor.

TABBULE TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı ince bulgur (köftelik bulgur)

1 demet taze maydanoz

Yarım demet taze nane

4 adet orta boy domates

2-3 dal taze soğan

1 adet limonun suyu

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (isteğe göre)

Karabiber (isteğe göre)

Yapılışı: