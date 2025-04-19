Lübnan mutfağının sağlıklı lezzeti: Tabbule salatası

İnce bulgurun, bol maydanoz ve taptaze sebzelerle buluştuğu Tabbule, Lübnan sofralarının vazgeçilmez salatalarından. Hem hafif hem de aromasıyla büyüleyici bir alternatif arayanlar için birebir.

Lübnan mutfağının sağlıklı lezzeti: Tabbule salatası
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:18

Orta Doğu mutfağının yıldızlarından biri olan Tabbule (Tabbouleh), özellikle yaz sofralarının serinleten başrol oyuncularından. Lübnan kökenli bu nefis salata; maydanoz, nane, domates ve ince bulgur gibi sade ama aroması güçlü malzemelerle hazırlanıyor.

TABBULE TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı ince bulgur (köftelik bulgur)
  • 1 demet taze maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 4 adet orta boy domates
  • 2-3 dal taze soğan
  • 1 adet limonun suyu
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz (isteğe göre)
  • Karabiber (isteğe göre)

Yapılışı:

  1. İnce bulguru bir kaseye alın. Üzerine çok az sıcak su gezdirin ve bulgurun şişmesi için 5-10 dakika kadar bekletin.
  2. Şişen bulguru hafifçe karıştırarak soğumaya bırakın.
  3. Maydanozları ve taze naneleri incecik kıyın.
  4. Domatesleri küçük küçük küp şeklinde doğrayın. İsterseniz çekirdek kısımlarını çıkarabilirsiniz ki salatanız sulanmasın.
  5. Taze soğanları ince halkalar halinde doğrayın.
  6. Bir karıştırma kabında şişen bulguru, maydanoz, nane, domates ve taze soğanı birleştirin.
  7. Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin.
  8. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.
  9. Tabbuleyi servis etmeden önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirirseniz aromalar daha güzel bütünleşir.

Etiketler: #Lübnan #tarif #orta doğu

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