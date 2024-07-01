Marketten almayı bırakacaksınız: Evde kefir yapımı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:33

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:33

Kefir, fermente edilmiş bir süt içeceği olup, probiyotik özellikleri sayesinde sindirim sistemini destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Marketlerde hazır olarak bulunabilse de, evde kendi kefirinizi yapmak hem daha ekonomik hem de daha sağlıklıdır. İşte, evde kefir yapımının ayrıntıları...

Malzemeler

1 litre taze süt (tercihen tam yağlı)

1-2 yemek kaşığı kefir tanesi (mayası)

Cam kavanoz

Plastik süzgeç

Tahta veya plastik kaşık (metal kullanmamaya dikkat edin)

Temiz bir tülbent veya peçete

Yapılışı

1. Sütü Hazırlama:

Sütü bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Kaynadıktan sonra sütü oda sıcaklığına soğumaya bırakın. (Bu adım pastörize olmayan süt kullanıyorsanız gereklidir. Pastörize süt kullanıyorsanız direkt olarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.)

2. Kefir Tanesi Eklemek:

Oda sıcaklığına gelen sütü cam kavanoza dökün.

Kefir tanelerini ekleyin ve tahta veya plastik kaşık ile hafifçe karıştırın.

3. Fermentasyon Süreci:

Kavanozun ağzını tülbent veya peçete ile kapatın ve lastik bant ile sabitleyin.

Kavanozu doğrudan güneş ışığı almayan, oda sıcaklığında (20-25°C) bir yerde 24-48 saat boyunca bekletin. Bu süre zarfında süt, kefir tanelerinin etkisiyle fermente olacaktır.

4. Kefiri Süzme:

Fermentasyon süreci tamamlandıktan sonra kefiri plastik süzgeç ile süzün. Kefir taneleri süzgeçte kalacak, fermente edilmiş kefir ise altındaki kaba geçecektir.

Süzgeçte kalan kefir tanelerini soğuk su ile nazikçe yıkayın.

5. Kefiri Saklama:

Süzülen kefiri cam şişe veya kavanoza aktarın ve buzdolabında saklayın. Ev yapımı kefir, buzdolabında yaklaşık 1 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.

6. Kefir Tanelerini Yeniden Kullanma:

Yıkadığınız kefir tanelerini bir sonraki kefir yapımı için kullanabilirsiniz. Taneleri hemen kullanmayacaksanız, az miktarda süt içinde buzdolabında saklayabilirsiniz.