Omlet yapmanın 10 püf noktası ve dikkat edilmesi gerekenler!
Omlet hepimizin severek tükettiği yemeklerden biri. Tavada kısa sürede yapılan omlet, daha çok kahvaltılarda tercih edilse de doğru malzemelerle güzel bir öğle veya akşam yemeği alternatifi olabilir. Peki; omlet yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte omlet yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar...
Çırpılmış yumurtaya eklenen başta peynir çeşitleri, et, sebzeler, şarküteri ürünleri ve çeşitli otlarla birçok farklı çeşit omlet yapmak mümkün. Omlet oldukça doyurucu, lezzetli, sağlıklı ve pratik yemek türüdür. İşte; protein deposu iyi bir omlet yapmanın 10 püf noktası...
OMLET YAPMANIN 10 PÜF NOKTASI..
1- Omlet yapmaya başlamadan önce seçtiğiniz yumurtaya dikkat etmeniz gerekir. Kullanacağınız yumurtalar taze ve kaliteli olmalı.
2- Pişirmeden önce seçtiğiniz yumurtaların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Buzdolabından çıkarınca biraz bekletin. Soğuk yumurtaların sertleşmesi daha uzun sürer.
3- Orta incelikte bir omlet yapılmak isteniyorsa yumurta çok çırpılmamalı. Çırpmak için çırpıcı yerine çatal tercih edilmeli.
4- Omlet yaparken kullanılacak tava kalın tabanlı olmamalı. Çevirerek her iki yüzü de pişirmek isteniyorsa yapışmaz yüzey tercih edilmeli.
5- Omlet yapılırken daha lezzetli olması için tereyağı ya da sade yağ tercih edilmeli.
6- Omlet yapılırken yağ miktarı çok önemli, tavaya az yağ koyarsanız omlet yapışır ve parçalanır, çok yağ koyarsanız şekilsiz ve yağlı olur. Dengeli yağ kullanılmalı.
7- Omletletin kabarık olması için, az miktarda süt veya krema ekleyebilirsiniz.
8- Pişirme ısısına dikkat edin. Omlet orta ateşte pişirilmelidir.
9- Doğru malzeme seçimi yapın. Çok fazla malzeme eklerseniz omletin katlanmasını zorlaştıracaktır.
10 - Omleti çevirme konusunda başarılı değilseniz mutlaka spatula kullanılmalı.
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