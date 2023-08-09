Omlet yapmanın 10 püf noktası ve dikkat edilmesi gerekenler!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 06:51

Güncelleme: 09.08.2023 - 06:51

Çırpılmış yumurtaya eklenen başta peynir çeşitleri, et, sebzeler, şarküteri ürünleri ve çeşitli otlarla birçok farklı çeşit omlet yapmak mümkün. Omlet oldukça doyurucu, lezzetli, sağlıklı ve pratik yemek türüdür. İşte; protein deposu iyi bir omlet yapmanın 10 püf noktası...

OMLET YAPMANIN 10 PÜF NOKTASI..

1- Omlet yapmaya başlamadan önce seçtiğiniz yumurtaya dikkat etmeniz gerekir. Kullanacağınız yumurtalar taze ve kaliteli olmalı.



2- Pişirmeden önce seçtiğiniz yumurtaların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Buzdolabından çıkarınca biraz bekletin. Soğuk yumurtaların sertleşmesi daha uzun sürer.





3- Orta incelikte bir omlet yapılmak isteniyorsa yumurta çok çırpılmamalı. Çırpmak için çırpıcı yerine çatal tercih edilmeli.

4- Omlet yaparken kullanılacak tava kalın tabanlı olmamalı. Çevirerek her iki yüzü de pişirmek isteniyorsa yapışmaz yüzey tercih edilmeli.





5- Omlet yapılırken daha lezzetli olması için tereyağı ya da sade yağ tercih edilmeli.



6- Omlet yapılırken yağ miktarı çok önemli, tavaya az yağ koyarsanız omlet yapışır ve parçalanır, çok yağ koyarsanız şekilsiz ve yağlı olur. Dengeli yağ kullanılmalı.



7- Omletletin kabarık olması için, az miktarda süt veya krema ekleyebilirsiniz.



8- Pişirme ısısına dikkat edin. Omlet orta ateşte pişirilmelidir.





9- Doğru malzeme seçimi yapın. Çok fazla malzeme eklerseniz omletin katlanmasını zorlaştıracaktır.



10 - Omleti çevirme konusunda başarılı değilseniz mutlaka spatula kullanılmalı.



