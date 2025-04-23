Pratik ve aşırı lezzeti: Patates haşlama tarifi

Besleyici ve pratik olan bu tavuk yemeği, mutfağınızda büyük zahmete girmeden hazırlayabileceğiniz, doyuruculukta da bir numara olan şahane bir lezzet.

Pratik ve aşırı lezzeti: Patates haşlama tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:45

Yumuşacık pişmiş tavukların, patates ve havuç gibi sebzelerle harmanlandığı bu tarif, aile sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday diyebiliriz. Üstelik mutfağınızda bulunan temel malzemelerle bu yemeği kolayca hazırlayabilirsiniz.

PATATES HAŞLAMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 5 adet tavuk incik (kişi sayısına göre arttırabilirsiniz)
  • 1 litre sıcak su
  • 1 adet Soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  1. Patatesli tavuk haşlama için tencereye yağı alıp tavukları 3-4 dakika kadar mühürleyin. Tavukları tencereden alın.
  2. Soğan ve havuçları, toz biberi ekleyerek kavurun.
  3. Tavukları tekrar tencereye alın. 1 litre sıcak su ekleyip 15 dakika haşlayın.
  4. Ardından elma dilim kesilmiş patatesleri ekleyerek on dakika daha pişirin.
  5. Baharatlarını ilave edin. Patatesli tavuk haşlama hazır. Afiyet olsun.

Etiketler: #tarif #patates #yemek

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