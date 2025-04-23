Pratik ve aşırı lezzeti: Patates haşlama tarifi
Besleyici ve pratik olan bu tavuk yemeği, mutfağınızda büyük zahmete girmeden hazırlayabileceğiniz, doyuruculukta da bir numara olan şahane bir lezzet.
Yumuşacık pişmiş tavukların, patates ve havuç gibi sebzelerle harmanlandığı bu tarif, aile sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday diyebiliriz. Üstelik mutfağınızda bulunan temel malzemelerle bu yemeği kolayca hazırlayabilirsiniz.
PATATES HAŞLAMA TARİFİ
Malzemeler:
- 5 adet tavuk incik (kişi sayısına göre arttırabilirsiniz)
- 1 litre sıcak su
- 1 adet Soğan
- 2 adet havuç
- 2 adet patates
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı:
- Patatesli tavuk haşlama için tencereye yağı alıp tavukları 3-4 dakika kadar mühürleyin. Tavukları tencereden alın.
- Soğan ve havuçları, toz biberi ekleyerek kavurun.
- Tavukları tekrar tencereye alın. 1 litre sıcak su ekleyip 15 dakika haşlayın.
- Ardından elma dilim kesilmiş patatesleri ekleyerek on dakika daha pişirin.
- Baharatlarını ilave edin. Patatesli tavuk haşlama hazır. Afiyet olsun.
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