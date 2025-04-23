Pratik ve aşırı lezzeti: Patates haşlama tarifi

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:45

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:45

Yumuşacık pişmiş tavukların, patates ve havuç gibi sebzelerle harmanlandığı bu tarif, aile sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday diyebiliriz. Üstelik mutfağınızda bulunan temel malzemelerle bu yemeği kolayca hazırlayabilirsiniz.

PATATES HAŞLAMA TARİFİ

Malzemeler:

5 adet tavuk incik (kişi sayısına göre arttırabilirsiniz)

1 litre sıcak su

1 adet Soğan

2 adet havuç

2 adet patates

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: