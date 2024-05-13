Rus mutfağından enfes bir lezzet: Sırniki (syrniki)

Yayınlanma: 13.05.2024 - 22:04

Güncelleme: 13.05.2024 - 22:04

Rus mutfağının lezzetli sırlarından biri olan sırniki, kahvaltı sofralarına ve çay saatlerine renk katıyor. Türk mutfağının sevilen lezzeti pişiye benzeyen bu nefis tarif, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İçi yumuşacık ve dışı hafif çıtır olan sırniki, özellikle sabah kahvaltılarında ve öğleden sonra çay keyiflerinde tercih ediliyor. İşte enfes sırniki tarifi...

MALZEMELER

500 gram süzme peynir (quark veya tuzsuz lor peyniri de kullanılabilir)

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ (kızartmak için)

Krem şanti veya meyve püresi (servis için, isteğe bağlı)

Toz şeker veya bal (servis için, isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Süzme peyniri geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine yumurtaları ekleyin ve iyice çırpın.

Şeker ve vanilyayı ekleyin, karıştırın.

Unu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Homojen bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Hamur oldukça yumuşak olacak ancak yapışkan olmamalıdır.

Bir tavaya yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve sonra hafifçe bastırarak yassılaştırın. İsteğe bağlı olarak parmaklarınızla hamuru hafifçe şekillendirebilirsiniz.

Hazırladığınız hamur parçalarını yağlanmış tavaya yerleştirin. Tavaya sığacak kadar sırniki yapın ve fazla kalabalık olmamasına dikkat edin.

Alt kısımları altın rengi olana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin, sonra spatula yardımıyla çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Pişen sırnikileri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

Sırnikileri servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerlerine krem şanti veya meyve püresi dökün. Üzerlerine toz şeker veya bal serpip servis yapın.