Sağlıklı ve lezzetli: Çeşmi Nigar Çorbası tarifi

Sağlık ve lezzeti bir araya getiren Çeşmi Nigar Çorbası tarifi, geleneksel tatları modern bir yorumla buluşturuyor. Bu nefis çorba, gözleri ve mideleri şenlendiriyor. İşte, Çeşmi Nigar Çorbası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:17
Sağlıklı ve lezzetli: Çeşmi Nigar Çorbası tarifi
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Çeşmi Nigar Çorbası, sağlıklı ve lezzetli bir Anadolu lezzeti olarak öne çıkıyor. İçinde bulunan sebzelerin besleyici gücüyle zenginleşen bu çorba, göz alıcı sunumuyla da dikkat çekiyor. İşte, Çeşmi Nigar Çorbası tarifi...

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 büyük baş soğan
  • 1 küçük çay bardağı sıvı yağ
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 2 litre su (10 su bardağı)
  • Yeteri kadar tuz

Terbiyesi için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 limonun suyu
  • 2 yumurta sarısı

Sosu için;

  • Tereyağı
  • Nane
  • Pul biber

Yapılış

  1. Çeşmi Nigar Çorbası için ilk olarak, Soğanı yemeklik doğrayın, sıvı yağ ile pembeleşinceye kadar soteleyin.
  2. Ardından unu ekleyip un kokusu çıkana kadar kavurun.
  3. 2 litre suyu ve yıkadığınız mercimekleri de ekleyip mercimekler pişene kadar kaynatın.
  4. Bu aşamada çorbamızın terbiyesi için tüm malzemeleri güzelce çırpın.
  5. Pişen çorbanızı ocaktan alıp blenderdan geçirin bir taraftan da hazırladığınız terbiyeyi yavaşça ekleyin.
  6. Blenderdan geçirdiğiniz ve terbiyesini eklediğiniz çorbayı tekrar ocağa koyun, tuzunu ayarlayıp 1-2 taşım kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
  7. Sosunu hazırlayıp krokan ekmekleriniz ile servis edin.

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