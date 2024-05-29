Sağlıklı ve lezzetli: Çeşmi Nigar Çorbası tarifi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:17

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:17

Çeşmi Nigar Çorbası, sağlıklı ve lezzetli bir Anadolu lezzeti olarak öne çıkıyor. İçinde bulunan sebzelerin besleyici gücüyle zenginleşen bu çorba, göz alıcı sunumuyla da dikkat çekiyor. İşte, Çeşmi Nigar Çorbası tarifi...

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 büyük baş soğan

1 küçük çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 litre su (10 su bardağı)

Yeteri kadar tuz

Terbiyesi için:

1 su bardağı süt

1 limonun suyu

2 yumurta sarısı

Sosu için;

Tereyağı

Nane

Pul biber

Yapılış