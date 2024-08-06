Serinletici ve faydalı: Ustasından koruk suyu tarifi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:15

Güncelleme: 06.08.2024 - 14:15

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında, serinletici ve sağlıklı bir içecek arıyorsanız, koruk suyu tam size göre! Koruk suyu, olgunlaşmamış üzümden elde edilen ekşi ve ferahlatıcı bir içecektir. Sağlığa birçok faydası bulunan bu doğal içeceği evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte ustasından koruk suyu tarifi...

Koruk Suyunun Faydaları

Koruk suyu, C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır ve vücudu toksinlerden arındırır. Serinletici etkisiyle sıcak yaz günlerinde harika bir ferahlık sağlar.

Malzemeler

1 kg koruk (olgunlaşmamış üzüm)

1 litre su

1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

Hazırlık

Korukları Hazırlayın: Korukları iyice yıkayın ve saplarını ayırın. Yıkanmış korukları geniş bir kaba alın.

Suyu Ekleyin: Korukların üzerine 1 litre suyu ekleyin. Korukların suyun içinde iyice ezilmesini sağlamak için elinizle veya bir ezici yardımıyla iyice ezin.

Süzün: Ezdikten sonra korukları süzgeçten geçirerek suyunu çıkarın. Posanın tamamen süzüldüğünden emin olun. İsterseniz tülbent kullanarak daha ince bir süzme işlemi yapabilirsiniz.

Tatlandırın: Elde ettiğiniz koruk suyuna isteğe bağlı olarak toz şeker ve limon tuzunu ekleyin. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tatlandırıcıları ekledikten sonra karışımı iyice karıştırın.

Soğutun: Hazırladığınız koruk suyunu buzdolabında soğutun. Soğuk olarak servis edin.