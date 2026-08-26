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Tatlı krizlerine lezzetli çözüm: Kakaolu trileçe tarifi
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Tatlı krizlerine lezzetli çözüm: Kakaolu trileçe tarifi

26.08.2026 19:59:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine lezzetli çözüm: Kakaolu trileçe tarifi

Yoğun kakao aroması ve sütlü şerbetiyle klasik trileçeden ayrılan kakaolu trileçe, yumuşacık dokusuyla tatlı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri oluyor.

Tatlı krizlerine lezzetli çözüm: Kakaolu trileçe tarifi

Sevilen sütlü tatlılardan biri olan trileçe, kakaolu haliyle çikolata severlerin favorisine dönüşüyor. Kakao ile hazırlanan yumuşak kek, süt, krema, süt reçeli ve çikolata kremasından oluşan özel şerbetle buluşuyor. Şerbetini iyice çeken kakaolu trileçe, özellikle çay ve kahve saatlerinde servis edilebilecek nefis bir tatlı alternatifi sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kakaolu trileçe tarifi ve malzemeleri...

Tatlı krizlerine lezzetli çözüm: Kakaolu trileçe tarifi

KAKAOLU TRİLEÇE TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

  • 5 adet yumurta
  • 7 yemek kaşığı toz şeker
  • 5 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı kakao

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı süt
  • 1 su bardağı krema
  • 3 tatlı kaşığı süt reçeli
  • 2 tatlı kaşığı çikolata kreması

Üzeri için:

  • 200 gram dondurma
  • 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

KAKAOLU TRİLEÇE YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Un ve kakaoyu eleyerek karışıma ekleyin.

Spatula yardımıyla havasını söndürmeden karıştırın.

Yağlanmış kelepçeli kalıba kek harcını dökün. 

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Şerbet için sütü ısıtın.

Süt reçeli ve çikolata kremasını ekleyip eriyene kadar karıştırın. 

Ocaktan aldıktan sonra kremayı ekleyip soğumaya bırakın.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığına getirin. 

Oda sıcaklığındaki şerbeti kekin üzerine yavaşça dökün.

Şerbetini iyice çekmesi için buzdolabında bir gece dinlendirin.

Servis sırasında üzerine dondurma veya dilediğiniz sosu ekleyip Antep fıstığı serpiştirin.

Afiyet olsun!

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