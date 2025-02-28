Tatlıların en pratik lezzeti: Kaymaklı ayva tatlısı
Kış mevsiminin en güzel meyvelerinden biri olan ayvayı bu kez kaymak ve bal ile buluşturarak nefis bir tatlıya dönüştürüyoruz! Rafine şeker içermeyen bu hafif tatlı, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olacak.
Bu tatlı, şekersiz, hafif ve doğal tatlarla tatlandırılmış mükemmel bir kış lezzeti sunuyor. Sağlıklı tatlı arayanlar için ideal bir seçenek!
KAYMAKLI AYVA TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet büyük ayva (ortadan ikiye bölünmüş ve çekirdekleri çıkarılmış)
- 1 çay bardağı bal veya pekmez
- 2 su bardağı su
- 1 adet çubuk tarçın
- 3-4 adet karanfil
- 1 çay bardağı ceviz veya fındık içi (dövülmüş)
- 4 yemek kaşığı kaymak
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın (üzeri için)
Yapılışı:
- Ayvaları soyun ve ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın.
- Bir tencereye ayvaları yerleştirin ve üzerine suyu ekleyin.
- Bal veya pekmezi ilave edin, ardından çubuk tarçın ve karanfilleri ekleyerek kapağını kapatın.
- Kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika, ayvalar iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Ayvaları servis tabağına alın ve soğumaya bırakın.
- Her bir ayva yarısının üzerine kaymak ekleyin ve dövülmüş ceviz veya fındık serpiştirin.
- Son olarak üzerine toz tarçın ekleyerek servis edin.
Etiketler: #tarif #Ayva tatlısı #tatlı
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair yeni açıklama!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası