Tatlıların en pratik lezzeti: Kaymaklı ayva tatlısı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:48

Bu tatlı, şekersiz, hafif ve doğal tatlarla tatlandırılmış mükemmel bir kış lezzeti sunuyor. Sağlıklı tatlı arayanlar için ideal bir seçenek!

KAYMAKLI AYVA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük ayva (ortadan ikiye bölünmüş ve çekirdekleri çıkarılmış)

1 çay bardağı bal veya pekmez

2 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

1 çay bardağı ceviz veya fındık içi (dövülmüş)

4 yemek kaşığı kaymak

1 tatlı kaşığı toz tarçın (üzeri için)

Yapılışı: