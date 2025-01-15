Türk mutfağının enfes lezzeti: Şekerpare
Türk mutfağının klasik tatlılarından biri olan şekerpare, şerbetiyle ve ağızda dağılan dokusuyla herkesin favorisi. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tatlı, çay saatlerinin ve özel günlerin vazgeçilmezi olacak!
Türk mutfağı, tatlı çeşitliliğiyle dünyada adından sıkça söz ettirir. Şekerpare ise hem kolay hazırlanışı hem de eşsiz lezzetiyle bu mutfağın en sevilen tatlılarından biridir. Şerbetle birleşen yumuşacık kurabiyeler, çay saatlerinden bayram sofralarına kadar her ortamda kendine yer bulur.
ŞEKERPARE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı irmik
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilin
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
- Fındık veya badem
Yapılışı:
- Bir tencereye toz şeker ve suyu ekleyin, şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.
- Derin bir kaba tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
- İrmik, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin.
- Üzerine birer adet fındık veya badem yerleştirin.
- Şekerpareleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökün.
- Tatlının şerbeti çekmesi için yaklaşık 2 saat dinlendirin.
- Şerbetini tamamen çekmiş olan şekerpareleri servis tabağına alın ve dilediğiniz gibi süsleyerek ikram edin.
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