Türk mutfağının enfes lezzeti: Şekerpare

Yayınlanma: 15.01.2025 - 20:49

Güncelleme: 15.01.2025 - 20:49

Türk mutfağı, tatlı çeşitliliğiyle dünyada adından sıkça söz ettirir. Şekerpare ise hem kolay hazırlanışı hem de eşsiz lezzetiyle bu mutfağın en sevilen tatlılarından biridir. Şerbetle birleşen yumuşacık kurabiyeler, çay saatlerinden bayram sofralarına kadar her ortamda kendine yer bulur.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Fındık veya badem

Yapılışı: