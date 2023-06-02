Uzak doğu mutfağından, tatlı ekşi soslu tavuk tarifi…

Yayınlanma: 02.06.2023 - 08:04

Güncelleme: 02.06.2023 - 08:04

Tatlı ekşi tavuk tarifini hazırlarken, tavuğun kemiksiz but kısmını kullanın. Bu tarifin orijinalinde pirinç sirkesi ve ananas kullanılır. Pirinç sirkeniz yoksa, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, ananas yerine ise portakalı küp küp doğrayıp kullanabilirisiniz. İşte tarifi…

TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK

Malzemeler

500 gr kemiksiz tavuk but

1 adet yumurtanın beyazı

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Tuz

Sos için

2 dilim ananas

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet dolmalık biber

2 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı taze zencefil

Yapılışı

Tatlı ekşi tavuk tarifi için öncelikle tavuk butlarını kuşbaşı şeklinde doğrayın. Derin bir kasede yumurta beyazı, nişasta ve tuzu kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kasenin içerisine tavukları ekleyip harmanlayın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Biberi ve ananasları ise küp küp doğrayın. Ayrı bir kapta elma sirkesi, su, ketçap ve esmer şekeri karıştırın. Bir tavada orta ateşte yağı ısıtın ve dinlendirdiğiniz tavukları soteleyin. Farklı bir tavada biberleri soteleyin. Biberler yumuşayınca taze zencefil rendesini, ananasları ve hazırladığınız sosu ilave edip karıştırın. Sos ısınınca içine sotelediğiniz tavuk parçalarını da ekleyip, karıştın. Tatlı ekşi soslu tavuk hazır, üzerine susam serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.