Yulaf sadece kahvaltıda mı yenir? Ezber bozan yüksek proteinli tuzlu yulaf bowl tarifi...

Sürekli tatlı yulaf lapası yemekten sıkılanlara devrim niteliğinde bir tarif... Yulafın meyve ve balla değil; ızgara tavuk, poşe yumurta ve taze yeşilliklerle buluşturulduğu "Tuzlu Yulaf Bowl", tarifi...

MALZEMELER

Tuzlu Lapa (Taban) İçin:

5 yemek kaşığı yulaf ezmesi (İnce öğütülmüş veya klasik)

1 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz, karabiber, zerdeçal (Renk ve antioksidan için)

Protein Bombası Üst Katman İçin:

150 gram ızgara tavuk göğsü (Önceden pişirilmiş ve dilimlenmiş veya tiftiklenmiş)

1 adet yumurta (Poşe veya kayısı kıvamında haşlanmış)

Yarım avokado (Dilimlenmiş) veya 2 yemek kaşığı lor peyniri

Süslemek için: İnce kıyılmış maydanoz, çörek otu veya pul biber

ADIM ADIM FİT ŞÖLEN

Küçük bir tencereye zeytinyağını alın. Yulaf ezmesini ekleyip tıpkı pirinç kavurur gibi 1 dakika kadar hafifçe çevirin (bu işlem yulafın o çiğ kokusunu alır).

Kavrulan yulafın üzerine sıcak suyu (veya tavuk suyunu), tuzu, karabiberi ve zerdeçalı ilave edin. Ocağın altını kısın ve yulaflar suyu çekip kremamsı (hafif sulu bir risotto) kıvamına gelene kadar, yaklaşık 4-5 dakika karıştırarak pişirin.

Kremsi kıvama gelen tuzlu yulaf lapanızı geniş ve çukur bir kaseye (bowl) alın.

Yulafın üzerine, önceden pişirdiğiniz ince dilimlenmiş ızgara tavukları estetik bir şekilde yerleştirin. Yanına dilimlenmiş avokadoyu (veya lor peynirini) ekleyin.

Kasenin tam ortasına poşe (suda pişmiş) veya kayısı kıvamında haşlanmış yumurtanızı kondurun.

Üzerine pul biber, çörek otu ve taze maydanoz serpiştirin. Kaşığı vurduğunuzda akan o yumurta sarısının tuzlu yulafla ve ızgara tavukla buluştuğu an, makro hedeflerini sarsmadan gurme bir lezzet yaşamanın keyfini çıkarın!