Yumuşacık ve puf puf pita ekmeği tarifi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:30

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:30

İster döner, kebap gibi yemeklerle, isterseniz de humus ya da cacık gibi mezelerle tüketin, ev yapımı pita ekmeği sofralarınıza lezzet katacak. İşte adım adım, puf puf kabaran, kolayca hazırlayabileceğiniz pita ekmeği tarifi!

Malzemeler

3 su bardağı un

1 paket kuru maya (10 gr)

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Mayayı hazırlayın: Bir kapta kuru mayayı, ılık suyu ve şekeri karıştırarak 5-10 dakika bekletin. Maya aktifleşip kabardığında hazır olacaktır.

Hamuru yoğurun: Unu geniş bir karıştırma kabına alın ve ortasını açarak kabaran mayayı, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Tüm malzemeleri birleştirip, hamur pürüzsüz olana kadar yoğurun. Hamurun ele yapışmayan, yumuşak bir kıvama gelmesi gerekiyor.

Hamuru mayalandırın: Hazırladığınız hamuru üzerini streç filmle örtüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Hamur bu sürede iki katına çıkacaktır.

Pitaları şekillendirin: Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın ve eşit büyüklükte 8-10 bezeye ayırın. Bezeleri merdane yardımıyla yuvarlak ve ince olacak şekilde açın.

Pitaları pişirin: Fırınınızı 230°C’ye ısıtın ve bir fırın tepsisini fırında önceden ısıtın. Hazırladığınız pita hamurlarını sıcak tepsiye yerleştirip 5-7 dakika, üstleri hafifçe kızarana ve kabarana kadar pişirin.

Servis: Pita ekmeklerini fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürebilirsiniz. Sıcak veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.