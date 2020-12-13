'Sayıştay'ın sorusuna 5 yıldır cevap yok'

13 Aralık 2020 Pazar, 10:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi üzerine konuştu.





Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Helal Akreditasyon Kurumu’nu eleştiren CHP’li Polat, 2017 de kurulan kurumun bugüne kadarki toplam bütçesinin 30 milyon lira olduğunu belirterek,

“Vermiş oldukları akreditasyon sayısı 4, 400 civarı da belge vermişler. Biz, menşei ispat belgelerine 6 lira ödüyoruz. Bu bütçeyi toplam işe böldüğümüz zaman 60 bin liranın üzerinde bir birim iş başına kaynak çıkıyor. Birim iş başına 60 bin lira… Haramzadelerin bütçesi, Helal Akreditasyon Kurumu’nun” dedi.

CHP’li Polat, Sayıştay’ın ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı gümrüklerin modernizasyonu ve yenilemesiyle ilgili anlaşmadan doğan Bakanlığın haklarını neden Bakanlık hesaplarına değil de özel bir şirket hesabına yatırıldı’ sorusuna 5 yıldır cevap verilmediğini söyledi.

Gümrük müşavirlerinin 1615 sayılı Kanun'dan kaynaklı sonsuz sınav hakkının yirmi yıldır 3 sınava endekslendiğini belirten Polat, “Hanginizin hayatı 3 sınavla sınanıyor. Haklarımızın geri verilerek sınırsız sınav hakkı, yapamıyorsanız bile bu haklarımızın yükseltilmesi gerekiyor” diye Bakanlığa çağrıda bulundu.

Kabahatler Kanunu'ndan dolayı gümrük müşavirlerine ilave cezalar uygulandığını söyleyen Polat, bu durumunun kanuna aykırı olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

SAYIŞTAY’IN SORUSUNA 5 YILDIR CEVAP YOK!

Ticaret Bakanlığı’nın alanının geniş, sorunlarının büyük, etkisinin de olmadığını vurgulayan Polat, “Sayıştay’ın bulguları geçtiğimiz yıldan bugüne devam ediyor. Bu yıl da 14 tane muhasebe ve para kullanımıyla ilgili sorun tespit edilmiş, bunların çözümüyle ilgili Bakanlık hiçbir şey geliştirmemiş. Burada hazinenin birliği ve saydamlığı ilkesine aykırı davranan bir Bakanlıkla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl ben Bakanlığa buradan yine sormuştum, yine tekrarlamak isterim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle yaptığınız gümrüklerin modernizasyonu ve yenilemesiyle ilgili anlaşmadan doğan Bakanlığın haklarını neden Bakanlık hesaplarına değil de özel bir şirket hesabına yatırdığınızı Sayıştay size soruyor. Sayıştay’ın 2015'ten beri sorduğu bu soruya cevap verip bunu düzeltmiyorsunuz” dedi.

BİRİM İŞ BAŞINA 60 BİN LİRA!

Helal Akreditasyon Kurumu’nun 2017'den beri kurulmuş olduğunu söyleyen Polat, “Bütçe bu yıl itibarıyla 30 milyonu geçecek. Vermiş oldukları akreditasyon sayısı 4, 400 civarı da belge vermişler. Biz, menşei ispat belgelerine 6 lira ödüyoruz. Bu bütçeyi toplam işe böldüğümüz zaman 60 bin liranın üzerinde bir birim iş başına kaynak çıkıyor. Birim iş başına 60 bin lira… Haramzadelerin bütçesi, Helal Akreditasyon Kurumunun durumu budur” ifadelerini kullandı.

YATIRIMI VE TİCARETİ SERBEST OLAN ŞEHİR İZMİR OLSUN

Uzak Asya'da "RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık)" diye bir oluşum oluştuğunu söyleyen CHP’li Polat, “Çin'in, Japonya'nın, Kore'nin içinde bulunduğu bu oluşum, dünya ticaretinin 3’te 1'ini yönetecekler. Bunlarla hızlıca temas kurmak zorundasınız ve bunların Batı'ya açılan kapısı biz olabiliriz. Yatırımı ve ticareti serbest şehir olarak İzmir'i ilan edebilirsiniz. Yine, ithalatı engelleyerek dış ticaret açığını engelleyemezsiniz. 27 Nisanda bir şifahi uyarıyla tüm ithalatları kırmızı hattan muayeneye gönderdiniz. Burada hem bulaş riskini artırdığınız gibi hem de ithalatla uğraşırken ihracatı da sekteye uğrattığınızı eğer arkanızda bir müsteşar olsaydı size söylerdi” dedi.

HİSARCIKLIOĞLU İSTİYOR, HÜKÜMET YAPIYOR!

Gümrük müşavirlerinin oda olma hakkının neden verilmediğini soran CHP’li Polat, “Rifat Hisarcıklıoğlu çokça karşımıza çıkıyor bu günlerde. Değerli arkadaşlar, pandemiden dolayı on dört gün olan karantina uygulamasını on güne düşüren beyefendi, gümrüklerde de göreceğimiz üzere hükümete ‘tak’ diyor, Hükûmet ‘şak’ diye onun dediğini yapıyor. Bakan Hanıma bütçe konuşması sırasında gümrük müşavirlerinin sorunlarını sordum.

Özellikle, Oda Kanunu'yla ilgili 4458 sayılı Yasa'dan kaynaklı olan, geçici 6'ncı maddeden kaynaklı olan Gümrük Müşavirlerinin oda hakkını bugüne kadar vermediniz, Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gümrük müşavirlerine bir kastı mı var?’ diye sordum ve belge gösterdim. Bununla ilgili Bakanlığın bana verdiği cevap geçici 6'ncı maddeyi aynen anlatmak oldu.

Sayın Bakan, gümrük müşavirliğiyle ekmeğini kazanan herkes yirmi yıldır geçici 6'ncı maddeyi ezbere bilirler ve sizin bununla ilgili bana gönderdiğiniz cevap ciddiyete yakışmadı. Devlette devamlılık olsaydı, orada Bakan Yardımcısı yerine müsteşarınız olsaydı bana bu cevabı verdirmezdi. Gümrük müşavirlerinin 1615 sayılı Kanun'dan kaynaklı sonsuz sınav hakkı vardı. Siz bunu yirmi yıldır 3 sınava endekslediniz. Burada serbest meslek erbabı olan arkadaşlar var, avukatlar var, muhasebeciler var, hanginizin hayatı 3 sınavla sınanıyor. Bunun da haklarımızın geri verilerek sınırsız sınav hakkına…

Yapamıyorsanız bile bu haklarımızın yükseltilmesi gerekiyor” diye belirtti.

İLAVE CEZALAR KANUNA AYKIRI

Kabahatler Kanunu'ndan dolayı gümrük müşavirlerine ilave cezalar uygulandığını belirten Polat, “Bu aslında kanunlara aykırı bir durum. Dönemin Bakanı Hayati Yazıcı ile Gümrük Müşavirleri Derneği'nin bir araya gelmesi sonucunda, Bakan Yazıcı bunun böyle olmayacağını ifade ederek, ‘Bir koyundan iki post çıkmaz’ demiş. Siz şimdi bir koyundan üç tane post çıkarıyorsunuz, Nasıl? 21 Mayıs 2020 tarihli yazınızla hem ithalatçı firmaya hem gümrük müşavirine hem de gümrük müşavirinin bağlı olduğu firmalara ceza uyguluyorsunuz.

Lütfen, bunu da göz önünde bulundurmanızı, ortadan kaldırmanızı istiyorum. Bir de sokağa çıkma yasakları döneminde ‘Dış ticaret açısından gümrükler çalışacak’ demiştiniz. Genelgelerde gümrük müşavirleri ve yanında vekaletle çalışan arkadaşların sokağa çıkmasıyla ilgili bir düzenleme yok, bu düzenlemenin de hızlıca yapılması gerekiyor” dedi.

FONDA PARA YOK

İhracatın 500 milyar dolara çıkacağının anlatıldığını bu rakamların pembe hayaller olduğunu söyleyen Polat, “Bunları başarabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'nin tam kapasitesini kullanması gerekiyor. Kapasite kullanımı yeterli mi? Hayır, katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz gerekiyor.

Bunun için, katma değeri yüksek ürün üretecek işletmeleri açmamız gerekiyor. Bu yok. Maalesef ihracatçıların da sorunları var, bunlarla ilgilenmenizi istiyoruz. Örneğin, Rusya'ya Türkiye inanılmaz imtiyazlar verdi yani savunma sanayisini, S-400'leri biliyorsunuz. Nükleer enerjiyle ilgili tanıdığımız imtiyazlar da ortadayken ne hikmetse domates ihracatlarının 200 bin ton olan domates kotasını kaldırtamıyoruz” dedi.

CHP’li Polat ayrıca, ihracatçıların DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) alacaklarıyla ilgili Merkez Bankası’na yazdığını ve Merkez Bankası’nın ise ‘Fonda para yok’ diye ödeyemediğini, bununla ilgili de çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.