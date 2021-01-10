CHP'li Ataş: 'İktidar kayıtsız kalmıştır'

10 Ocak 2021 Pazar, 16:33

Türkiye'de pandemi süreci ile birlikte özellikle yerel basının da büyük darbe aldığını dile getiren İYİ Parti'li Ataş, 4 yıl önce resmi ilan alan yerel gazetelerin sayısının 1800 olduğunu, şu anda ise 925'lere kadar düştüğünü belirtti. Ataş, Kayseri'de de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetelerin birleşme yoluna gittiğini

20 GAZETECİ KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla mesaj yayınlayan İYİ Parti milletvekili Dursun Ataş, geçtiğimiz yıl 20 gazetecinin koronavirüse yenik düştüğünü, bu alanda Türkiye'nin dünyada sekizinci sırada olduğunu söyledi.

GAZETELER BİR BİR KAPANIYOR

Son 7 yıla bakıldığında yapılan bazı araştırmalara göre haftada yaklaşık 40 basın mensubunun işsiz kaldığını ifade eden İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş’ın açıklaması şöyle:

"2017-2019 yılları arasında 4 bin 892 basın emekçisi işini kaybetti. Yine 2017-2019 yılları arasında 137 gazete kapandı, basın emekçileri işsiz kaldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonunca yapılan açıklamada Anadolu basınında resmi ilan alan gazeteler 1800’lerden, 925'e kadar düştü. Buna karşın yapılan çağrılara olumlu yanıt verilmedi.

Acil önlem çağrısı ne yazık ki karşılık görmedi. Yeni tedbirler alınmasına yönelik Meclis'te söz aldık ve gündeme getirdik. Ancak AKP iktidarı toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi kamu görevi yapan, zor şartlarda çalışan basın çalışanlarının sorunlarına da kayıtsız kalmıştır. Bu nedenle iktidar cephesinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamasının vicdanlarda bir kıymeti yoktur. Çünkü bu önemli gün de kutlanmaz bir haldedir.”

İNŞALLAH 10 OCAK KUTLANAN BİR GÜN OLUR

Basının zor şartlarda görev yaptığını ve özgür ve tarafsız gazetecilik yapmak için birçok bedelin ödendiğini ve ödenmeye de devam ettiğini her defasında dile getirdiklerini belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın açıklaması şöyle:

"Bu duygu ve düşüncelerle halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına fedekarca görev yapan, bu uğurda büyük mücadele veren basın mensuplarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtmek isterim. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan, baskılar ve tehditlere boyun eğmeyerek doğru ve tarafsız bilgiyi kamuoyuna iletmek için, gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, görevlerinde bir kez daha başarılar diliyorum. Gazeteciler Günü'nün de gerçekten kutlanacak bir gün olmasını temenni ediyorum.”