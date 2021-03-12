CHP'li Bakan'dan Koca'ya: 'Bu uygulama sorunlu değil mi? Nasıl açıklıyorsunuz?'

12 Mart 2021 Cuma, 10:56

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, zorunlu askerliğini yapmamış birkaç yıllık hekimlerin sınır ötesi askeri üslere gönderildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, temel askerlik eğitimini almayan yeni mezun sayılabilecek birkaç yıllık hekimlerin sınır hattındaki askeri üslerde ve sınır ötesi birliklerde görevlendirildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Bu görevlendirmelerin Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki bir protokole dayandırılarak yapıldığını belirten Bakan, "Daha zorunlu askerliğini bile yapmamış insanı o bölgelere gönderemezsiniz. Bırakın savaş şartlarını bilmelerini ve çatışma deneyimlerinin olmasını, bu insanların daha temel askeri eğitimleri yok" dedi.



"MANTIKLI ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR"

CHP'li Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askeri hastaneleri kapattılar, TSK bünyesindeki sağlıkçıları Sağlık Bakanlığı’na devrettiler. Bu devredilme, TSK'daki sağlıkçılar açısından birçok özlük hakkı kaybına sebep oldu. Hem üniformalarını ellerinden aldılar hem özlük haklarını… Harp cerrahisinde uzmanlaşmış sağlıkçılara devlet hastanelerinde ‘pansuman yapacaksın’ dediler.

Şimdi de duyduk ki; zorunlu askerliğini bile yapmamış, birkaç yıllık pratisyen hekimleri tutup sınır hattındaki ve sınır ötesindeki askeri üslere gönderiyorlar. Bu izaha muhtaç bir uygulamadır, sorunludur ve tehlikelidir. Hem görevlendirilen hakimlerin güvenliği açısından hem de o bölgelerdeki askerlerin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması açısından bu uygulama mantıklı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.”

ÖNERİDE BULUNDU

CHP'li Bakan konuyla ilgili öneride bulunarak, "Daha askerliğini yapmamış hekimleri illa sınır hattında ya da sınır ötesinde görevlendirecekseniz, öncesinde temel eğitime tabii tutarsınız. Sonrasında da eğitimi ve görevlendirmeyi zorunlu askerlik olarak kabul edersiniz. Devlet, yurttaşın güvenliğini önceleyerek sorunlara hukuki, adil ve mantıklı çözümler üretmek için vardır” diye konuştu.

CHP'li Murat Bakan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

- Birkaç yıllık mesleki tecrübeye sahip pratisyen hekimlerin, temel askerlik eğitimini dahi almadan, sınır hattı ve sınır ötesi gibi kritik bölgelerde görevlendirilmeleri hem sınır hattındaki ve sınır ötesindeki tıbbi ihtiyaç açısından hem de bu bölgelere görevlendirilen hekimin güvenliği açısından sizce de sorunlu bir uygulama değil midir? Bu uygulamayı nasıl açıklıyorsunuz?

- Hem temel askeri eğitimini dahi almamış sağlıkçıların bu bölgelerde görevlendirilmelerinin ‘tehlikeli’ bir uygulamaya olduğu gerçeği, hem sınır hattı ve sınır ötesindeki askerlerimizin tıbbi ihtiyacına göre nitekim daha tecrübeli sağlıkçıların görevlendirilmelerinin ihtiyacı daha doğru bir şekilde karşılayacağı tespitinden hareketle yeni bir planlama yapılarak, bu yanlıştan dönülmesi noktasında hangi çalışmalar yapılmaktadır?