09 Şubat İSTANBUL FATİH elektrik kesintisi: FATİH ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İSTANBUL FATİH ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. FATİH'de 09 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte FATİH mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:10
09 Şubat İSTANBUL FATİH elektrik kesintisi: FATİH ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İSTANBUL FATİH ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FATİH ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FATİH mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FETHİYE MEDRESESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, TATLI MEMBA, ZÜLÜFLÜ sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ASTARCI, BESTEKÂR SERVET, BOSTANCI, CEPKEN, CEPKEN ÇIKMAZI, DRAMAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, ESMEHAN MEKTEBİ, FETHİYE 1. ÇIKMAZI, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KARAPAPAK, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SERENCİ ÇIKMAZI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ, ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI, ÇIKIN, ŞEHİT ABDULLAH DEMİR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FAL, FETHİYE KAPISI, FETHİYE MEDRESESİ, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KAZANCI SELİM, KÖROĞLU, MERDANE, MERMERŞAHİ, TAYYARECİ SELAHATTİN, ŞAİR NİYAZİ sk / DERVİŞ ALİ mah FETHİYE KAPISI, HACI İBRAHİM sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


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