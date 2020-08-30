1 metre 5 santimlik heykeltıraştan, 2 metre 80 santimlik Atatürk heykeli
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan, 1 metre 5 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası 50 yaşındak heykeltıraş Ali Naçakçıoğlu , 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, strafor malzemeleri yontarak Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 metre 80 santimetre yüksekliğinde heykelini yaptı.
Evli ve bir çocuk babası, 1 metre 5 santimetre boyundaki cücelik hastası Ali Naçakçıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle strafor malzemeler üzerinde 15 gün boyunca çalışarak 2 metre 80 santimetre boyunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'deki figür heykelini yaptı. Naçakçıoğlu, yaptığı heykeli belediye binasında sergilemeye başladı.
GURUR DUYUYORUM
Atatürk'ün heykelini yapmakla gurur duyduğunu vurgulayan Naçakçıoğlu, yaşama sevincini eşi, çocuğu ve sanatından aldığını kaydetti. Heykeltıraş olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Naçakçıoğlu, "O kadar mutluyum ki tekrar doğsam, herhalde yine heykeltıraş olarak doğmak isterim. Atatürk’ü tanıdım, Atatürk’ün ruhuyla bir heykel yapmaya çalıştım. Ortaya böyle bir eser çıktı. Heykeltıraş olarak gurur duyuyorum. Türk vatandaşı olduğum için de gurur duyuyorum” diye konuştu.
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