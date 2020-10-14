10 dezenfektanın 5’inde alkol yok
Dezenfektan tartışması büyümeye devam ediyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuyu meclise taşıdı.
Muhalefet partilerinin Türkiye’de kullanılan sahte dezenfektan ürünlerini gündeme taşımasının ardından bir hamle de AKP’nin ittifak ortağı MHP’den geldi. Soru önergesi ile konuyu Meclis’e taşıyan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Farklı markalara ait 10 dezenfektanın tahlil sonuçlarına göre 5’inin içinde alkol bulunmazken 1’inde içindekiler etiketinin bile olmadığı görülmüştür. Dezenfektanlar hangi standartlarla üretiliyor?” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Sahte alkolden ölenler 45'e yükseldi!
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Hastanede skandal görüntüler!
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
Video Haberler
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Esenyurt'ta yine taksici kavgası! Polis havaya ateş açtı
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Sahte alkolden ölenler 45'e yükseldi!
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Hastanede skandal görüntüler!
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin