10 dezenfektanın 5’inde alkol yok

14 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Muhalefet partilerinin Türkiye’de kullanılan sahte dezenfektan ürünlerini gündeme taşımasının ardından bir hamle de AKP’nin ittifak ortağı MHP’den geldi. Soru önergesi ile konuyu Meclis’e taşıyan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Farklı markalara ait 10 dezenfektanın tahlil sonuçlarına göre 5’inin içinde alkol bulunmazken 1’inde içindekiler etiketinin bile olmadığı görülmüştür. Dezenfektanlar hangi standartlarla üretiliyor?” dedi.