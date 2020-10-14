10 dezenfektanın 5’inde alkol yok

Dezenfektan tartışması büyümeye devam ediyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuyu meclise taşıdı.

Sarp Sağkal
14 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00
10 dezenfektanın 5’inde alkol yok
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Muhalefet partilerinin Türkiye’de kullanılan sahte dezenfektan ürünlerini gündeme taşımasının ardından bir hamle de AKP’nin ittifak ortağı MHP’den geldi. Soru önergesi ile konuyu Meclis’e taşıyan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Farklı markalara ait 10 dezenfektanın tahlil sonuçlarına göre 5’inin içinde alkol bulunmazken 1’inde içindekiler etiketinin bile olmadığı görülmüştür. Dezenfektanlar hangi standartlarla üretiliyor?” dedi. 


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