12. Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

15 Eylül 2020 Salı, 22:05

Ödül töreni, Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. İki dilde düzelenen törenin Türkçe sunuculuğunu Şebnem Bozoklu ve Alican Yücesoy, İngilizce sunucumu da Ece Dizdar yaptı.

12. Hrant Dink Ödülü'nün sahibi Türkiye dışından Mısırlı kadın hakları aktivisti Mozn Hassan, Türkiye'den ise 2017 yılından beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala oldu.

Törene, Can Bonomo, Kalben, Arto Tunçboyacıyan, Kudsi Ertuner gibi sanatçılar da şarkılarıyla katkı sundular.

Jüride ise, Nebahat Akkoç, Agnes Kharshiing, Emin Alper, Tanıl Bora, Cesar Rodriguez Garavito, Robert Guediguian, Viviana Krsticevic, Şafak Pavey, Molly Melching, Füsun Üstel ve Rakel Dink yer aldı.