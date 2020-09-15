12. Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu
12'ncisi düzenlenen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüle Türkiye'den 2017'den bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, Türkiye dışından sahibi ise Mısırlı kadın hakları aktivisti Mozn Hassan layık görüldü.
Ödül töreni, Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. İki dilde düzelenen törenin Türkçe sunuculuğunu Şebnem Bozoklu ve Alican Yücesoy, İngilizce sunucumu da Ece Dizdar yaptı.
12. Hrant Dink Ödülü'nün sahibi Türkiye dışından Mısırlı kadın hakları aktivisti Mozn Hassan, Türkiye'den ise 2017 yılından beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala oldu.
Törene, Can Bonomo, Kalben, Arto Tunçboyacıyan, Kudsi Ertuner gibi sanatçılar da şarkılarıyla katkı sundular.
Jüride ise, Nebahat Akkoç, Agnes Kharshiing, Emin Alper, Tanıl Bora, Cesar Rodriguez Garavito, Robert Guediguian, Viviana Krsticevic, Şafak Pavey, Molly Melching, Füsun Üstel ve Rakel Dink yer aldı.
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