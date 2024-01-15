16 Ocak DÜZCE CUMAYERİ elektrik kesintisi: CUMAYERİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında CUMAYERİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte CUMAYERİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, YAKA mahallelerinde 230., 303., 311. SK., 315. SK., 316., 357. SK., ADNAN MENDERES CD., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, ÇELİK SK., ÇİÇEK SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KELEŞ SK., LALE SK., PAK SK., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TÜREDİ SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 124. SK., 127., 130. SK., 134. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 172., ERTUĞRUL SK., KORU, KORU SK., MEVLANA, MEVLANA CD., ORMAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., SEÇKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA, YENİ mahallelerinde 199. SK., 200. SK., 204. SK., 211. SK., 212. SK., 217. SK., 332. SK., 341. SK., 342. SK., 343. SK., 345., 349. SK., 353. SK., 356. SK., AK SK., ÇOLAK SK., SARAY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., TUNA, TUNA SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1. SK., 19., 20., 21., 21. SK., 4. SK., 67. SK., ATATÜRK BULVAR, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., MUALLİM SK., ONUR SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, TRABZON SK., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.