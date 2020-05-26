17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katili tutuklandı

26 Mayıs 2020 Salı, 10:52

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı katleden ve saklandığı eski fabrikada yakalanan Şükrü Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şimşek, ifadesinde S.K. adlı kadınla aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı ise "S.K.'ye benzettiği için" yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdüğünü iddia etmişti.

Salihli'de 20 Mayıs akşamı İzmir-Ankara karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, Şükrü Şimşek Ceren Kultaş'a pompalı tüfekle 2 el ateş etmişti. Şimşek, otomobile de bir el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.