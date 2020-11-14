17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

Bursa'da bakkkaldan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA
14 Kasım 2020 Cumartesi, 09:28
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Kaza, dün Gürsu ilçesi 35’lik Yol’da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 



Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.



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