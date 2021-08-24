18 aydır hiç maske takmadı: Şanslısın diyenlere kızıyor

24 Ağustos 2021 Salı, 14:18

Fotoğraf: Zoe Stephens/@tongadiaries

Ailesinden kilometrecelerle uzakta olan Zoe Stephens, Covid-19'un olmadığı yerlerden birinde bir sahil evinde yaşıyor. Stephens, göründüğü kadar muhteşem olmasa da Tonga'da olduğu için "şanslı" hissettiğini söylüyor.

Geçen yıl Mart ayında Asya'yı ve ardından Fiji'yi gezme planları yapan Stephens, Tonga'ya varmadan önce iki yıldır Çin'de yaşıyordu. 27 yaşındaki Stephens, Merseyside'dan Tonga'ya uçtu, ancak çoğu ıssız 175'ten fazla adaya sahip uzak Polinezya takımadalarından ayrılamadı.

CNN'ne konuşan Stephens, Ağustos ayının sonunda İngiltere dönmeyi planladığını söyledi. Stephens'ın hayali pandemiyi atlatmış ve maske zorunluluğunun kaldırıldığı bir ülkeye geri dönebilmek.

Koronavirüsten dolayı Büyükannesini kaybeden Stephens, ailesi ile birlikte yas tutmak için eve dönemediğini belirterek şunları söyledi:

"Burada hiçbir şey gerçek değil. İnsanlar 'cennet adasından nasıl ayrılırsın' diyor. Ben de 'burası harika. ama bu benim gerçek hayatım değil' diyorum. Yapmayı seçtiğim şey bu değil. Burada olmayı ben seçmedim. Bu harika, ama istemiyorum."

"EĞLENİYORUM SONRA EVE DÖNÜYORUM, GERÇEKTEN ÇOK SIKICI"

Kendini meşgul etmek için çeşitli şeylerle uğraştığını anlatan Stephens, "Üç bardan birine veya yemek yemek için birkaç restorandan birine gitmek, bunun gibi şeyler yaparak arkadaşlarımla eğleniyor ve sonra eve dönüyorum. Gerçekten çok sıkıcı" dedi.

Stephens, evdeki insanların ona "çok şanslısın" demelerinin en zor şeylerden biri olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemin Covid'in yıkıcı dalgalarıyla uğraşmasını uzaktan izlemek zor. Bu kendimi daha da izole hissetmeme neden oluyor.

Her sabah uyanıyorum, sahili ve adayı görüyorum, bu harika, ancak bundan zevk almıyorum. Bana zevk almam gerektiği söyleniyor. Fakat ben yine de 'burada olmak istemiyorum' diyorum."

Geçen yıl Mart ayında Tonga'da Covid-19 salgını ile bağlantılı olarak olağanüstü hal ilan edilmesinden bu yana adaya yabancı uyruklu kişilerin girişine izin verilmiyor.