18 Ocak KOCAELİ KANDIRA elektrik kesintisi: KANDIRA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:26

KOCAELİ KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KANDIRA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KANDIRA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BAYRAK, BAYRAK SK., BESTE SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., ŞEKER SK., TAFLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, SAFALI mahallelerinde 708 SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., DOĞAN SK., GÜNDÜZ SK., KARTAL SK., MURAT, MURAT SK., SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN, VATAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.