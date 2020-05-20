19 Mayıs için çirkin ifadeler kullanan doktora CHP’den suç duyurusu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:39

Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde görev yapan Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Yaşar Zengin'in 19 Mayıs için sosyal medyadan yayınladığı “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” ifadeleri büyük tepki çekti.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da Zengin'in sözlerine sert tepki göstererek, “Bunlar, Türkiye’nin ve Trabzon'un yüz karalarıdır. Kendi ülkesine, Atasına, milletine karşı nasıl bir kindir, nasıl bir düşmanlıktır bu, nasıl bir alçaklıktır?” dedi. Kaya, Zengin hakkında suç duyurusunda bulunarak, savcılara harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kaya, “Bu sözleri duyunca inanamadım, bu şahsın bir doktor olabileceğine ihtimal dahi vermek istemedim. İnsanlar hayatını teslim ediyor buna! İnanılır gibi değil gerçekten!” diyerek, 19 Mayıs düşmanı doktor hakkında suç duyurusunda bulunarak, savcıları harekete geçmeye çağırdı.

Cumhuriyet şehri Trabzon’un bu tür rezilliklerle gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Kaya, Atatürk düşmanı doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından işlem yapılmasını da istedi.

BELLİ Kİ ATATÜRK, HAİNLERİN NASIRINA DA FENA BASMIŞ

19 Mayıs’ı kutlayanlara ağır hakaretlerde bulunan doktor Zengin’i meczup ve Türkiye’nin içindeki hain olarak nitelendiren Kaya, Cumhuriyet ve Atatürk’e hakaret edenlere ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Nedir bu ülkeye, bu ülkenin değerlerine düşmanlıklarının sebebi? Belli ki Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da sadece Samsun'a ayak basmamıştır, işbirlikçilerin, hainlerin nasırına da fena basmıştır. Bunların 100 yıldır geçmeyen kuyruk acılarının, kinlerinin sebebi budur. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak düşman işgali altındaki vatan topraklarımızda milli mücadeleyi başlatmıştı. Ve bu mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kurulmuştu.

İÇİMİZDEKİ HAİNLER

19 Mayıs devletimizin kuruluşunun ön sözü, Millî mücadelenin başlangıcıdır. Umutsuzluk ve çaresizlik içindeki Türk Milleti için Gecenin en karanlık anında yakılmış bir umut ışığıdır. Millî mücadelemizden rahatsız olanlar düşman ordularıdır, Atatürk'ün denize döktüğü düşman kalıntılarıdır ve onların yerli işbirlikçileridir, içimizdeki hainlerdir. Başka izahı yoktur!

YETTİNİZ ARTIK

Atamızın 100 yıl önce denize döktüğü bu düşman kalıntıları,bu çürümüş zihniyet 100 yıl sonra nereden alıyor bu cesareti? Kimlerden alıyor? Yettiniz artık, yettiniz! Millî mücadele olmasaydı, Atatürk olmasaydı adınız, soyadınız ne olurdu?Hiç düşündünüz mü ey meczuplar? Ey Atatürk düşmanları!”