1974’ten beri kapalı tutulan kentin bir bölümü 46 yıl sonra halkın ziyaretine açıldı

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Bir zamanlar Kıbrıs’ın en gözde tatil yeri olan ve 1974 Barış Harekâtı sonrasında askeri bölge ilan edilerek kapalı tutulan Maraş kentinin sahil kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’ın Ankara’dan destek almasıyla birlikte dün açıldı. Maraş’la ilgili karar Kıbrıs’ın kuzeyinde “kısmi memnuniyet” yaratırken, güneyde sert tepkilere yol açtı.

Saat 11.00’de yapılması planlanan resmi açılış töreni, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilirken, bunun seçim yasaklarının ihlali anlamına geleceği belirtildi. YSK’nın resmi töreni iptalinin ardından saat 12.00’den itibaren halkın bölgeye girişine izin verildi. İlk bir saat içinde kente 300 kişinin giriş yaptığı belirtilirken Maraş sahil kesiminin her gün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Kentin ilk ziyaretçileri duygulu anlar yaşarken, sahil şeridi dışındaki bölgenin de yerleşime açılması dileklerini iletti. Başbakan Ersin Tatar da lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP) taraftarlarına kenti ziyaret etme ve tarihi anı yaşama çağrısında bulundu.

Ancak pazar günü ilk turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde böylesi bir konunun “aceleyle ve tüm dünyanın tepkisini alarak” gündeme getirilmesinden rahatsız olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman ve bağımsız aday Serdar Denktaş tepki gösterdi. “Halk bunun hesabını sandıkta soracak” diyen Akıncı, “Maraş konusunda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası aktörlerin muhatap olarak kabul ettiği, Kıbrıs Türk halkının meşru iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı’ndan habersiz yol alınmamalıdır. Demokrasi adına yüz karası ve seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş’ın kademeli açılmasını yerinde bir karar olarak nitelendirdi. Doğu Akdeniz’de çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Eroğlu, “Kıbrıs konusundaki federal çözüm hayalleri Rum tutumu yüzünden Crans Montana’da 2017 yılı temmuz ayında yapılan görüşmelerde tamamen çöktü. Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki gaz ve petrol arama faaliyetlerini, Türkiye ve KKTC’nin aleyhine olacak şekilde ileriye götürmesi kabul edilemez bir tutumdur” dedi.

BMGK TOPLANIYOR

Maraş sahil şeridinin KKTC yönetimi tarafından açılması Güney Kıbrıs’ta sert tepkilere neden oldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yazılı bir açıklama yaparak, “Bugüne kadar kayıtsız kalmadık, şimdi de kalmayacağız” dedi. Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, “kararın uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğunu” savundu. Gelişmelerin BM Güvenlik Konseyi, konseyin beş daimi üyesi, BM Genel Sekreteri ve AB üyesi ülkeler gibi birçok platforma şikâyet edildiğini kaydetti. BMGK, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhindeki başvurusunu bugün gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda ele alacak.

Yunanistan’dan “Türkiye’nin kararından dönmesi” çağrısı yükseldi, aksi takdirde konuyu AB liderler zirvesine taşıyacakları belirtildi.