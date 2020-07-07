2 bin yıllık taş köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor. Bindirme tekniği ile inşa edilen yapı, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
İlçe merkezine 8 kilometre mesafede Çolaklar Mahallesi'nde Karasu Çayı üzerinde bulunan taş köprü, renginin siyah ve bazalt taşından yapılması dolayısıyla "Karaköprü" olarak da anılıyor.
Çolaklar Mahallesi Muhtarı Muhittin Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi taş köprüyle ilgili resmi yazışmaların yapılarak önlem alınması hususunda ilgililere durumun aktarıldığını söyledi.
Sönmez, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında, 2010 yılında sit alanı ilan edilen tek gözlü taş köprü ve köprüye bağlanan Roma yolunun geçmişte Yörükler tarafından da kullanıldığını belirtti, yetkililerden köprünün kısa sürede yapılmasını ve bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini kaydetti.
Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede, Sanat Yapıları Başmühendisliği ekiplerince inceleme yapıldı. Restorasyon projesi hazırlandıktan sonra 2021'de ayrılacak ödenekle çalışmalara başlanacak.
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