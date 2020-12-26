2 kardeş, koronavirüs nedeniyle 12 gün arayla yaşamını yitirdi
Aydın'da koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedaviye alınan 73 yaşındaki Cevdet Oğuz ve kardeşi 66 yaşındaki Adnan Oğuz, 12 gün arayla hayatını kaybetti.
Efeler'in Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Oğuz ve kardeşi Adnan Oğuz, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerin ardından iki kardeş de sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı.
Yoğun bakım ünitesine alınan kardeşlerden Cevdet Oğuz, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti. Oğuz'un ölümünden 12 gün sonra bu kez kardeşi Adnan Oğuz yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz kardeşler, Kuyucular Mahalle mezarlığında virüs tedbirleri alınarak defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Çağrının perde arkası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- Erdoğan girdiği fırında neyi fark etmedi?
- Katar ABD’yi solladı
- AKP'li Esenler Belediyesi borcunu böyle ödedi
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Çağrının perde arkası
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- Erdoğan girdiği fırında neyi fark etmedi?
- Katar ABD’yi solladı
- AKP'li Esenler Belediyesi borcunu böyle ödedi