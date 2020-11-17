2 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

17 Kasım 2020 Salı, 18:24

ISİG Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 sağlık çalışanının daha Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Sağlık çalışanlarına ait bilgiler ise şöyle:

Giresun'da Özel Filiz Diyaliz Merkezi'nde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Mücahit Çelik tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdi.

Isparta'da Yalvaç 1 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda şoförlük yapan Mesut Arı da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.