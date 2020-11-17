2 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (ISİG) Dr. Mücahit Çelik (68) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu şoförü Mesut Arı, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 18:24
2 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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ISİG Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 sağlık çalışanının daha Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Sağlık çalışanlarına ait bilgiler ise şöyle:

Giresun'da Özel Filiz Diyaliz Merkezi'nde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Mücahit Çelik tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdi. 

Isparta'da Yalvaç 1 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda şoförlük yapan Mesut Arı da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


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