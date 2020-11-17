2 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (ISİG) Dr. Mücahit Çelik (68) ve 112 Acil Sağlık İstasyonu şoförü Mesut Arı, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
ISİG Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 sağlık çalışanının daha Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdiğini paylaştı.
Sağlık çalışanlarına ait bilgiler ise şöyle:
Giresun'da Özel Filiz Diyaliz Merkezi'nde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Mücahit Çelik tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda Covid-19'dan dolayı yaşamını yitirdi.
Isparta'da Yalvaç 1 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda şoförlük yapan Mesut Arı da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
Video Haberler
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
- Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...
- Sipariş getiren kurye, apartmanda idrarını yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum
- İBB'den yeni koronavirüs kararları