20 Ocak İZMİR MENDERES elektrik kesintisi: MENDERES ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR MENDERES ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MENDERES'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MENDERES mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR MENDERES ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENDERES ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENDERES mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında CÜNEYTBEY MH.; CÜNEYT BEY SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA; , 204, ATATÜRK, İSİMSİZ16, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA MH.; 203, 204. SK., 212, 212/1, 213 SOK, 216, 216. SK., 217, 50. YIL CD., ÇEVİK SK., KASIMPAŞA SK., OKUL elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KEMALPAŞA; ATATÜRK elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KEMALPAŞA MH.; 119/5, 6, HÜKÜMET elektrik kesintisi yaşancaktır
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