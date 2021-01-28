20 sanatçı canlı yayında bir araya geliyor
2021’in ilk canlı yayınıyla 20 sanatçıyı bir araya getiren Herkes Tek, 28 Ocak Perşembe günü, beş saatlik özel bir yayınla dinleyicilerin evine konuk olacak. 19:00 - 00:00 arasında gerçekleşecek konserler, canlı yayımlanacak.
Herkes Tek, 2021’in ilk canlı yayınıyla 20 sanatçıyı bir araya getiriyor.
Her sanatçının 15 dakikalık solo performansıyla sahne alacağı Herkes Tek’te, Ahmet Ali Arslan, Akkor, Ali Deniz Kardelen, Barlas Tan Özemek, Can Güngör, Cava Grande, MC Deniz Alnıtemiz, Dilan Balkay, Gökçe “ÇeÇe” Gürçay, Gülinler, Güneş Özgeç, In Hoodies, İdil Meşe, Kalben, Kamufle, Korhan Futacı, Nilipek., Özgün Semerci, Tuğçe Şenoğul ve Umut Çetin’i dinleyiciyle buluşacak.
Olmadı Kaçarız ve HOOD Base organizasyonuyla, #KendineHas desteğiyle gerçekleşecek Kendine Has sunar: Herkes Tek’in biletleri modasahnesi.com adresinde satışa sunuldu. Konserler de aynı adres üzerinden canlı yayımlanacak.
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