200 bin TL'lik zarar: "Yangını fareler çıkardı"

05 Eylül 2020 Cumartesi, 21:27

Yangın, Malkara'ya 20 kilometre mesafedeki kırsal Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Bülent Topçu, evinin yanında bulunan samanlıktan dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Alevler kısa sürede samanlığı sarınca, Topçu ve komşuları hortumla su sıkarak ve kovalarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Yangın, çevrede bulunan kömür uçaklarından getirilen iş makinelerinin de çalışmasıyla yandaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre maddi değeri 200 bin lira olan 2 bin saman balyası küle döndü.

'YANGINI FARELER ÇIKARDI'

Ev sahibi Bülent Topçu, samanlıktaki yangının farelerin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını söyledi.

Topçu, "Bugün hiç beklemediğim bir yangın oldu, çok üzgünüm. Bu yıl ne hikmetse buralarda acayip derecede fare bolluğu vardı. Çok fazla fare vardı. Fareler elektrik kablolarını kemirmişler, birden yangın çıktı. Evden dumanları görünce hemen yangına müdahale ettim. Müdahale ederken de hemen itfaiye ekiplerini aradım. Bu yangının farelerin samanlıktaki elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıktığını düşünüyorum. Saman balyaları ile samanlığım yandı" dedi.