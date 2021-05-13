200 kiloluk aslanların uçak yolculuğu sosyal medyada viral oldu
200 gönüllü pilotu bulunan koruma grubunun sosyal medya hesabında paylaştığı aslanların uçak yolculuğu görüntüleri kısa süre içerisinde viral oldu.
Veteriner Andy Fraser'ın üç büyük aslanla birlikte bir uçakta otururken çektirdiği fotoğraf sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Fraser, yolculuk sırasında duymak istediği tek kükremenin, uçağın motorundan gelmesini umduğunu söyledi.
Her biri 200 kg ağırlığındaki Kalahari aslanları, özel bir jet yolculuğu için sakinleştirildi. Aynı soydan çiftleşme riskinin azaltılması için, Güney Afrika'da vahşi doğaya götürüldüler.
200 gönüllü pilotu bulunan koruma grubu The Bateleurs'dan yapılan açıklamada, "Kalahari aslanları, en büyük ve en çok beğenilen aslan türü olmakla ünlüdür" denildi.
Afrika aslanlarının en büyüğü olan bu aslanların, diğer aslanların aksine, küçük ve daha dağınık gruplar halinde yaşama eğiliminde oldukları biliniyor.
Pilot Menno Parsons, üç aslanı Khamab Kalahari Koruma Alanı’ndan Mabula Av Hayvanları Koruma Alanı’na uçurdu. Aslanlar, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu uçakla taşındı.
200 kiloluk dev aslanların uçağa bindirilmeden önce yapılan hazırlıklar ve uçakta çekilen fotoğraflar, The Bateleurs grubunun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
The Bateleurs, 200'ün üzerinde gönüllü pilot ve uçağa sahip, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Bugüne dek Güney Afrika ve Afrika'da 600'den fazla misyonu koordine ettiler
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