Bilirkişi, Zindaşti’yi tahliye eden Cevdet Özcan’ın hesap hareketlerini inceledi

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hâkim Cevdet Özcan hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “rüşvet almak” suçlarından soruşturma izni verilmesinin ardından Zindaşti ve adamları hakkında 9 ayrı suç işledikleri gerekçesiyle Emniyet tarafından hazırlanan fezleke ve hakim Özcan’ın bilirkişi heyeti tarafından incelenen hesap hareketleri de dava dosyasına girdi.

Bilirkişi raporunda Cevdet Özcan’ın maaş geliri, EFT, havale yoluyla para girişleri, harcamaları ve mal varlığına ilişkin bilgiler yer aldı. Eşi M. Özcan ve 3 çocuğunun çalışmadığı bilgisine yer verilen raporda, Özcan’ın tek gelir kaynağının bordrolu maaşı olduğu belirtildi. Raporda 1 Ocak 2018 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Özcan’ın maaş ödemesi toplam 173 bin 793 TL olarak hesaplandı. Özcan’ın maaşı dahil bu tarihler arasında hesabına yatan toplam paranın 966 bin 670 TL olduğu giderlerinin toplamının ise 826 bin 871 TL olduğu ifade edildi. Özcan’ın her bir maaşının 1 Ocak 2018 ile 1 Ocak 2019’a kadar 12 bin ile 15 bin arasında yatırıldığı, 17 Ocak 2019 tarihinden itibaren kendi isteğiyle 6 ay süreyle ücretsiz izne çıktığı bilgisi de yer aldı. Özcan’ın hesabına “Borç ödemesi” adı altında İ.Ş. tarafından aylık 5 bin, 16 ayda toplamda 80 bin TL havale gelmesi dikkat çekti. İnceleme dönemi dışında olan 1 Mayıs ve 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında ise yine İ.Ş. tarafından Özcan’ın hesabına “Borç kapama” adı altında 25 bin TL EFT yapıldığı görüldü. Bu tarihlerde Özcan ücretsiz izindeydi. Ayrıca Özcan’ın 16 aylık süreçte kendi hesabına her ay 1 ila 4 kere arasında nakit para yatırdığı, bu paraların toplamının 61 bin 667 TL olduğu görüldü. Aynı tarihlerde Özcan’ın hesabında 42 bin 40 TL nakit çekim işlemi gerçekleştirildi. Özcan’ın hemen hemen her ay “diğer” ödemeler altında akrabası olan M.Ö’nün hesabına 14 bin 300 TL EFT yaptığı da tespit edildi.

ADLİYE BANKAMATİĞİ

Özcan’ın detaylı hesap dökümünde adliyedeki bankamatikten kendi hesabına sık sık bin ile 4 bin arasında para yatırdığı görüldü. 22 Ağustos 2018 saat 17.30’da Malatya Battalgazi Belediyesi önündeki ATM’den kendi hesabına iki dakika arayla toplamda 8 bin TL para yatırdığı görüldü. Özcan ücretsiz izinli olduğu tarih aralığında yer alan 15 Mart 2019 tarihinde Sarıyer’de bir petrol ofisi ATM’sinde 11 bin lira, 5 Nisan ve 15 Nisan tarihlerinde toplamda 19 bin 600 TL kendi hesabına para yatırdı. Özcan’ın yine ücretsiz izinde olduğu 7 Mayıs’ta 5 bin TL, 13 Mayıs’ta 10 bin TL, 15 Mayıs’ta 4 bin 600 TL olmak üzere toplamda 19 bin 600 TL kendi hesabına yatırması dikkat çekti.

Gayrimenkul incelemesinde Özcan’ın Başakşehir’de 26 Ocak 2015’te yaklaşık 500 bin TL’ye bir ev aldığı 2017’de ise 110 bin TL kâr ile sattığı belirtildi. Raporda, Özcan’ın ardından 2018’de Tuzla’da 310 bin TL değerinde bir konut aldığı ve üzerine kayıtlı bir araç olduğu tespit edildi.

TAHLİYEDEN SONRA YURTDIŞINA KAÇTI

Naci Şerifi Zindaşti, Sarıyer’de girdiği silahlı çatışma sonrası 6 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Zindaşti ve 3 adamının avukatı 19 Ekim 2018’de “tutukluluk incelemesi” için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurmuş, başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve beraberindeki 3 şahsı “tahliye” etmişti. Uyuşturucu ticareti ve terör örgütü yöneticiliği gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti ile 3 adamı, tahliyenin ardından yurtdışına kaçmıştı. Özcan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve işadamı Doğan Kasadolu’nun “ihbar eden”, Orhan Ünğan’ın ise müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan’ın Zindaşti’yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürülmüştü.