2020’de toplam 1 milyon 238 bin 814 yurttaş, kısa çalışma ödeneği aldı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2020 Aralık ayıyla ilgili “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”, resmi verilerine yansımayan “işsiz”lerin bir kısmının durumunu bir kez daha ortaya koydu. Bunu en iyi ortaya koyan veri ise salgın nedeniyle 17 Nisan 2020’de başlatılan işten çıkarma yasağı sonrası ücretsiz izne çıkarılanların sayısı. Bu durumda olan ve günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği almaya hak kazanan emekçi sayısı, 2020 NisanAralık döneminde 2 milyon 291 bin 754 kişiye yükseldi. Bu sayı nisan-kasım döneminde 2 milyon 164 bin 688 kişi idi. Yapılan ödeme tutarı ise nisan-kasım döneminde 6.4 milyar TL iken nisan-aralık döneminde 7.2 milyar TL’ye ulaştı.

1 MİLYONU AŞKIN İŞÇİ

İŞKUR verilerine göre:

- 2020 Kasım ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte toplam 1 milyon 238 bin 814 kişiye kısa çalışma ödeneği verildi.

- Geçen yılki kısa çalışma ödemeleri, toplam 25.3 milyar TL oldu. Bu tutar, yılın ilk 11 ayında 23.4 milyar lira idi.

- Aralık ayında işsizlik sigortası ödeneği alan işçi sayısında düşüş gözlemlendi. Buna göre, 2020 Aralık’ta önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte işsizlik sigortası ödeneği alan işçi sayısı 207 bin 263 kişi oldu. Bu sayı bir önceki ay 255 bin 771 kişi idi.

- Bu ödeneği alanların sayısı mart ayında 594 bin 577 kişiydi.

- İşsizlik ödeneği ödemeleri ise 2020’de toplam 6.2 milyar TL oldu. Söz konusu ödemeler, yılın ilk 11 ayında 5.9 milyar lira idi.