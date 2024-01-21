21 Ocak Pazar KOCAELİ KARAMÜRSEL elektrik kesintisi: KARAMÜRSEL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ KARAMÜRSEL ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KARAMÜRSEL'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KARAMÜRSEL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARAMÜRSEL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARAMÜRSEL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1034. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1105., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1148. SK., EGLENCEDERE CD., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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