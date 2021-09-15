21 yaşındaki Çek öğrenci Nicolette Havlova, Çekya'dan İstanbul'a yürüdü

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:53

Nicolette Havlova, Çekya’nın Havirov kasabasından 104 gün önce İstanbul’a başlattığı yürüyüşü tamamladı. 2 bin 25 kilometrelik yolculuk boyunca Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan’dan geçen genç gezgin yürüyüşünü Ayasofya'nın önünde tamamladı.

“DÜĞÜNE BİLE DAVET ETTİLER”

Nicolette Havlova, “Yolculuğum boyunca birçok zorlukla karşılaştım. Bazen ayıların ayak izleri, bazen de beni kovalayan çoban köpekleri nedeniyle zor anlar yaşadım. Hava değişiklikleri ve ülkelere göre değişen yemekler nedeniyle hastalanıp hastanelere gitmek zorunda kaldım. Türkiye’ye gitme konusunda da çeşitli endişelerim vardı fakat şunu söylemeliyim ki insanlar çok misafirperverdi, büyük saygı ve hürmetle yaklaştı. Beni düğüne bile davet ettiler. Endişelerimin yersiz olduğunu anladım” dedi.

“İSTANBUL ETKİLEYECİ BİR ŞEHİR”

Yürüyüşünün son noktası olan İstanbul’a hayran kalan Havlova, “Hayalimdeki hedefe ulaşmak harika bir duygu. Sonunda İstanbul’daki muhteşem Ayasofya’nın önündeyim ve beni etkileyen duyguları tarif etmek zor. İstanbul’da olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Avrupa’dan Asya’ya geçmek heyecan vericiydi. Et yemediğim için birçok Türk yemeğini yiyemiyorum ama bir arkadaşımın önerisi ile mercimek çorbası ve çiğ köfte denedim. Bence çok lezzetliler” diye konuştu.

Bu arada genç gezgin Havlova, yolculuğu sırasında Bulgaristan’ın Svilengrad kasabasından geçerken karşılaştığı sahipsiz yavru köpeği de sahiplenmeye karar verdi. Nicolette Havlova, yürüyüşün son 250 kilometrelik kısmında kucağında taşıdığı köpeğe Svili adını verdi. Havlova, Türkiye’ye girdikten sonra Edirne'deki bir veterinerde tüm aşılarını yaptırdığı köpeğin kendisi için verilmiş bir armağan olduğunu söyledi.

ROMANYA’DAKİ ÇEKLERE DESTEK VERDİ

Romanya'nın Banat bölgesinde pandemi döneminde zor günler geçiren Çeklere yardım amacıyla başlattığı yürüyüş öncesi düzenlenen organizasyonda genç gezgin, toplanan 6 bin 700 euro’yu köylülere teslim etti.