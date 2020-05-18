22 belediye başkanı 19 Mayıs için kamera karşısında

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:54

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi işbirliğinde hazırlanan #YüzyılınRotası Dijital Kutlama Programı, Bandırma Vapuru’nun tarihi yolculuğunu harita üzerinde gerçek zamanlı açılan videolarla anlatıyor. www.yuzyilinrotasi.com sitesinde 16 Mayıs’ta sanal rota üzerinde İstanbul’dan hareket etmeye başlayan temsili Bandırma Vapuru ile Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarının gerçekleştirdiği bağımsızlık yolculuğunu anlatan çok sayıda bilgilendirici video içerik sunuluyor.

Bu etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerini yöneten belediye başkanları hep beraber kamera karşısına geçerek 19 Mayıs 1919’un 101. yıldönümüne özel bir video hazırladı. Başkanların Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuduğu özel video, 19 Mayıs’ta (yarın) #YüzyılınRotası internet sitesinde yayınlanacak.

22 BAŞKAN ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ’Nİ OKUDU

19 Mayıs 2020, saat 10.30’da www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesinde yayınlanacak olan videoda alfabetik sıra ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ekrana geliyor.

YÜZYILIN ROTASI’NDA NELER VAR?

Türkiye’deki koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, meydanlarda kutlanamıyor. Evlerinde kalan vatandaşlara bayram coşkusu yaşatmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesini başlatan tarihi yolculuğu bir kez daha anlatmayı amaçlayan #YüzyılınRotası Dijital Kutlama Programı, 16 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’nu uğurladığı video mesajı ile başladı.

İnternet sitesindeki sanal harita üzerinde ilerleyen temsili Bandırma Vapuru, 101 yıl önceki seyrini gerçek zamanlı olarak sürdürüyor. www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, rota üzerinde vapur ilerledikçe açılan noktalara tıklayarak 50 farklı video izleyebiliyor.

Sitenin sağ tarafından bulunan “Rotada Neler Var?” listesine göz atarak vapurun ilerleyişi ile birlikte yayına girecek olan videoların listesinde göz atılabiliyor.

İLBER ORTAYLI, SUNAY AKIN, SİNAN MEYDAN VİDEOLARLA 19 MAYIS’I ANLATIYOR

#YüzyılınRotası’nda Bandırma Vapuru’nun tarihi yolculuğunu anlatan kısa bilgilendirme videolarının yanı sıra İlber Ortaylı, Sunay Akın, Sinan Meydan ve Pelin Batu’nun yanı sıra alanında uzman akademisyenlerin evlerinden kaydettikleri söyleşi videoları, ünlü sanatçıların müzik dinletileri yer alıyor.

Vapurun tarihi duraklarında video mesajlar ile karşılandığı etkinlik programı kapsamında Samsun’u temsilen Bandırma Vapuru’nu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Mustafa Kemal Paşa’nın 101. yıl önce ilk adımı attığı Tütün İskelesi’nde kaydettiği video mesajı ile karşılayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığı video mesajı da #YüzyılınRotası’nda yayınlanacak. Türkiye’nin dört bir yanında çekilmiş ve daha önce yayınlanmamış çok sayıda Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafının yer aldığı Atatürk Fotoğrafları Sergisi de #YüzyılınRotası internet sitesinde ziyaret edilebiliyor.