23 Ocak Salı İSTANBUL FATİH elektrik kesintisi: FATİH ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:33

İSTANBUL FATİH ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FATİH ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FATİH mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, HADIM ODALARI, KATİP KASIM CAMİİ, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA HİSARI, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / MUHSİNE HATUN mah KENNEDY sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAVUZLU HAMAM, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, EHLİDİL, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, MOLATAŞI, SAYVAN, TABUR, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 23/01/2024 00:00:00 - 23/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.