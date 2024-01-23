23 Ocak Salı KOCAELİ DİLOVASI elektrik kesintisi: DİLOVASI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:36

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİLOVASI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİLOVASI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DİLOVASI ilçesinde 23 Ocak Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, TAVŞANCIL mahallelerinde ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, TAVŞANCIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.