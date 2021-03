23.Selanik Belgesel Festivali başladı

05 Mart 2021 Cuma, 10:08

Bu yılki ana bölümün adı Destination: Journey (Hedef: Yolculuk). Bu özel bölümde 20 belgesel, 2 uzun metraj olmak üzere 22 film yer alıyor. Etkinlik, Selanik Belgesel Film Festivali’nin kurucusu, 1992’den beri Uluslararası Selanik Film Festivali’nin yöneticisi, New Horizons bölümünün yaratıcısı Dimitri Eipides’e saygıda bulunuyor.

Dimitri Eipides

DIMITRI EIPIDES'E SAYGIYLA

6 Ocak 2020’de yaşamını yitiren Dimitri Eipides, aynı zamanda Montreal Film Festivali’nin kurucusu, Toronto Film Festivali’nin uluslararası program yönetmeni, Reykjavik Film Festivali’nin program yönetmeniydi. Berlin Uluslararası Film Festivali ve Selanik Uluslararası Film Festivali’nin işbirliğiyle bu yıl Berlinale Talents’e katılan bir belgesel projeye Dimitri Eipides özel ödülü veriyor. Selanik Uluslararası Film Festivali, Eipides için İngilizce ve Yunanca olmak üzere bir kitap hazırlayacak. Bu kitapta Cafer Panahi, Bela Tarr, Piers Handling, Ally Derks gibi yaratıcı ve bağımsız sinema insanlarının yazıları yer alacak. Dimitri Eipides, İran sinemasının dünyaya açılmasına ve tanıtımına büyük destek verdi. Selanik Uluslararası Film Festivali, Kasım 2021’de gerçekleştireceği New Comers bölümünün adını New Comers Dimitri Eipides olarak değiştirdi, bölümün büyük ödül tutarını da 8 bin avrodan 10 bin avroya yükseltti.

Of Time and the City

HEDEF: YOLCULUK

Pandemi salgını yüzünden evlerimize kapandığımız, yüksek hijyen önlemleri aldığımız, yolculukları iyice kısıtladığımız bir zamanda Selanik Belgesel Festivali, Hedef: Yolculuk adlı özel bir bölüm düzenliyor. Bu özel gösterimde 19 belgesel, 2 uzun metraj çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor.

Atman

Filmler, izleyiciyi Alaska, Patagonya, Greenland, Hindistan, Yukon, British Columbia, Gana, Litvanya, Nevada, Meksika, Papua Yeni Gine, Kongo, Haridwar gibi gibi yerlere taşırken, keşif, merak, kültürel, tarihsel oluşumlar, varoluş, ütopya, ekonomik kriz, göç, sığınmacılık, bellek, inanç, insanlık, doğa, yaşama tutunmak gibi konuları vurguluyorlar.

Midnight Traveler

The Train Stop (Sergei Loznitsa/Rusya), If I Had Four Camels (Chris Marker/Fransa), Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin (Werner Herzog/İngiltere), The Long Holiday (Johan Van Der Keuken/Hollanda), Down There (Chantal Akerman/Belçika-Fransa), Of Time and the City (Terence Davies/İngiltere), Expedition to the End of the World (Daniel Dencik/Danimarka-İsveç), Atman (Pirjo Honkasalo/Finlandiya), Route One (Robert Kramer/İngiltere-Fransa), Travels in Congo (Marc Allégret/ Fransa), Leningrad Cowboys Go America (Aki Kaurismaki/Finlandiya-İsveç), Midnight Traveler (Hasan Fazili/ ABD-Katar-Kanada-İngiltere) bölümde gösterilen belgesellerden bazıları.

Ghostland



TOP DOCS 2020

Her Mothers

Top Docs adlı bölümde 2020 yılında gerçekleştirilen belgeseller var. The Grocer’s Son, The Mayor, The Village and The World (Claire Simon/Fransa-Belçika), City Hall (Frederick Wiseman/ABD), Belushi (R.J. Cutler/ABD), Her Mothers (Asia Der, Sari Haragonics/Macaristan), Narcissus off Duty (Renato Terra, Ricardo Calil/Brezilya), Lift Like a Girl (Mayye Zayed/Danimarka-Mısır-Almanya), The Jump (Giedre Zickyte/Litvanya-Latvia-Fransa) gibi en yeni belgeseller izleyiciyle buluşuyor.

The Grocer’s Son

Yeni bölüm Podcast’te podcast ile hazırlanmış dijital dosyalar var. Next Gen’de gençlerin sesine kulak vereceğiz.