24 Ocak Çarşamba İSTANBUL BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi: BAŞAKŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAŞAKŞEHİR'de 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAŞAKŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞAKŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞAKŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 24/01/2024 00:01:00 - 24/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 24/01/2024 00:01:00 - 24/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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